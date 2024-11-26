Bakan Tekin: Gündelik siyasi gerilimlerle vakit kaybedecek bir lüksümüz yok

Bakan Tekin, Erzurum'da Atatürk Üniversitesi yerleşkesindeki 15 Temmuz Milli İrade Salonu'nda "24 Kasım Öğretmenler Günü" kapsamında düzenlenen "Öğretmen Gözüyle" temalı Maarif Kongresi'nde yaptığı konuşmada, bu yıl Maarif Kongresi ismiyle öğretmenlerin, farklı, örnek ve iyi uygulamaları, akademik bir formda sunabilecekleri bir etkinlik yapmak istediklerini söyledi.

Bunun için de adres olarak Erzurum'u seçtiklerini ifade eden Tekin, "Erzurum, hem sahip olduğu çok köklü bir tarih hem milli mücadelemizde sahip olduğu yer hem de Anadolu irfanı açısından sahip olduğu değer açısından önemli bir şehir." ifadesini kullandı.

"EĞİTİM, MEMLEKETİMİZİN KALKINMASININ ANAHTARI OLAN VAROLUŞSAL BİR SÜREÇTİR"

Ülkenin eğitimle ilgili önemli sorunlarının, sahadaki uygulamalarının ele alındığı bu kongrenin, Cumhuriyetin kuruluşu öncesinde 1921'de Ankara'da gerçekleştirilen 1. Maarif Kongresi'nin üzerinden 103 yıl geçtikten sonra Erzurum'da toplanmış olmasının kendisi için çok anlamlı olduğunu anlatan Tekin, şöyle konuştu:

"Bu 103 yılda neler oldu, nereden başladık ve nereye geldik, Nereye varmak istiyoruz? Bu anlamda süreci doğru okumak gerekir diye düşünüyorum. Eğitim, memleketimizin kalkınmasının anahtarı olan varoluşsal bir süreçtir. Eğitim sistemlerinin sürekli değiştiği ve araştırma imkanlarının hiç olmadığı kadar geliştiği günümüz dünyasında, bizim özgün ve özgür bir bakış açısını esas alan yeni bir dil ve perspektif inşa etme gayretimiz hepinizin malumudur. Bu durumda eğitim alanı tabiatı itibarıyla statik olamaz. Bu dinamizmi dolayısıyla da sürekli bir aksiyonu öngörür. Bilimsel, pedagojik ve teknolojik gelişmeler, yenilenen ve dönüşen toplumsal ihtiyaçlar, küresel ve yerel düzeydeki farklılaşmalar, bireysel taleplerdeki çeşitlilikler... Bütün bunlar hayatın her alanında olduğu gibi eğitim alanında da dönüşümü zorunlu kılmakta, bizi hep daha iyisini aramaya yöneltmektedir."

Tekin, batılılaşma süreçlerinden eğitimin de etkilendiğine işaret ederek, eğitimi güncel tutmak, yeni olandan faydalanmak için kökleri üzerinde yol almak zorunda olduklarını vurguladı.

"KOMŞUNUN İLACIYLA TEDAVİ OLAMAYACAĞIMIZI ARTIK ÖĞRENDİK"

Batılılaşma sürecinde özün yok sayıldığı dönemlerden geçtiklerini belirten Tekin, şöyle devam etti:

"Maalesef batılılaşma serüvenimizdeki hatalı değerlendirmelerden, eğitim sistemimiz de zaman zaman nasibini aldı. Ancak şimdi başka ülkelerin eğitim sistemlerini idealize ettiğimiz, 'getirip tıpkısını bize de uygularsak, her derdimize deva olur' düşüncelerini çok şükür geride bıraktık. Komşunun ilacıyla tedavi olamayacağımızı artık öğrendik. 200 yıllık tarihi geçmişi olan ülkelerin uygulamalarını idealize etmekten, bizim işimize yarar sonuçlar çıkmayacağını öğrendik. Binlerce yıllık tecrübemizi görmezden gelen, sonradan görme, taklitçi zihniyetin bizi bir yere götürmediğini acı tecrübelerle yaşadık. Dünyanın birçok kültüründen daha kadim olan medeniyetimiz, kendimize ait olan eşsiz bir birikimiminiz var. Yine sadece bize ait olan dertlerimiz, kemikleşmiş sorunlarımız da var. Bunları ancak bize ait bize özgü reçetelerle çözebiliriz. Komşu derdini çözecek reçeteyi bulmuş olabilir ki kuşkusuz onlar da kendi geleneklerinden, kendi kültürlerinden beslenerek kendi dertlerine deva olacak çözümleri buldu."

"İNANDIĞIMIZ EĞİTİM ANLAYIŞININ ÖNÜNÜ AÇMAK İSTİYORUZ"

Eğitimin evrensele doğru uzanacak bir süreç olduğundan bahseden Tekin, şunları kaydetti:

"Ayaklarımızı sağlam bir zemine, kendi kültürümüze dayamadan, her esintiye kapılarak şekilden şekle girme tehlikesine karşı tedbir almamız gereken bir süreci yaşıyoruz. Eğitim sistemimizde milli bir kimliğin oluşumuna katkı sağlamayı, milli bilince sahip bireylerden oluşan bir toplum meydana getirmeyi, eğitimi toplumun her kesimine ulaştırmayı ve gençlerimizi 21. yüzyılın gereksinimlerine uygun şekilde donatmayı hedefliyoruz. Eğitim felsefemiz doğrultusunda, ahlaklı, erdemli, milleti ve insanlık için iyi, doğru, faydalı ve güzel olanı yapmayı ideal edinmiş, vatansever öğrenciler yetiştirmek üzere eğitim sistemimizi geliştirme gayretindeyiz. Eğitim sistemimizin bütün kanallarını açık tutmak, politikalarımızın önünde engel teşkil eden, zaman zaman kaosa sebebiyet veren durumları bertaraf etmek için başladığımız günden itibaren küçük büyük birçok sorunun üzerine gittik. Bunu yaparken popülist kaygılardan uzak durduk. Kimseye hoş görünme derdinde olmadık. Öncelikle problemleri çözmek ve inandığımız eğitim anlayışının önünü açmak istiyoruz. Gündelik siyasi gerilimlerle vakit kaybedecek bir lüksümüz yok."

Geçen yılın ana temasının Türkçe üzerine olduğunu anımsatan Tekin, bu kapsamda projeler geliştirdiklerini, okullardaki ölçme ve değerlendirme süreçlerini yeniden revize ettiklerini, sınıf ve ders geçme notlarını Türkçe üzerinden yeniden düzenlediklerini ifade etti.

Bu yıl 3 ana tema üzerinden hareket ettiklerini anlatan Tekin, şöyle konuştu:

"Birisi Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin sağlıklı bir şekilde uygulamaya geçirilmesi. İkincisi ağustos ayında Sayın Cumhurbaşkanı'mızın imzasıyla yayımladığımız 'Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi' bunu da çok önemsiyoruz. Bir de Okul-Aile İşbirliği bu yıl gündemimize aldığımız üç ana konu. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, bilgiyi değil, insanı merkeze alan bir yaklaşımla dizayn edildi. Madde ile manayı, akıl ile duyguyu, birey ile toplumu dengeler. Daha önce belirttiğim şekilde evlatlarımıza evrensel değerler kazandırırken, onların kendi kültürlerine, tarihine ve medeniyetine bağlı bireyler olarak yetişmesine ortam ve imkan sağlar. Eğitim alanında gerçekleştirdiğimiz bu köklü dönüşümle, sadece bilgi üreten değil, aynı zamanda bu bilgiyi insanlık yararına dönüştüren Türkiye Yüzyılı nesline Allah'ın izniyle ulaşacağımıza inanıyorum."

Bakan Tekin, öğretim programlarını bilimsel gelişmeler ışığında, eğitim bilimlerindeki yenilikleri, insan hak ve ilkelerini, milletin kadim değerlerini esas alarak yeniden yapılandırdıklarını belirterek, "Türkiye'deki mesleki eğitim özellikle 28 Şubat sürecine kadar oldukça sağlıklı bir şekilde işlemekteyken, 28 Şubat sürecinde sekteye uğradı. 28 Şubat sürecinde baskılarla alanı daraltılan mesleki ve teknik eğitimi, yeniden milli kalkınmamızın temeline yerleştirmek üzere bir politika belgesi oluşturduk. 'Herkesin bir mesleği olmalı' anlayışı ile hazırladığımız bu belge, mesleki eğitime erişimi artırmanın ötesinde, eğitimde kaliteyi yükseltmeyi ve mezunlarımızı küresel iş gücü piyasasında rekabet edebilir bireyler olarak yetiştirmeyi hedefliyor." diye konuştu.

"28 ŞUBAT'IN DAYATMACI ZİHNİYETİNİN BİR ETKİSİNİ, BİR SONUCUNU DAHA ORTADAN KALDIRMIŞ OLACAĞIZ"

Bu çerçevede hayata geçirdikleri 'sektör içi okul' ve 'sektöre entegre okul modelleri'nin, öğrencilere geleceğin teknolojilerine uyum sağlama imkanı sunmakla kalmadığını, aynı zamanda ülkenin nitelikli iş gücü ihtiyacını karşılayarak kalkınmasına güç kattığını söyleyen Tekin, şöyle devam etti:

"28 Şubat'tan sonraki süreçte mesleki ve teknik eğitim, imam hatiplerin önü kesilmek istenilen bir politik manevra ile mesleki ve teknik eğitim süreci sıkıntıya uğramıştı. Bu sıkıntının sonuçlarını şimdi çok daha bariz bir şekilde görüyoruz. Bilhassa ülkemizin iktisadi kalkınmasına gönül veren sektörler, nitelikli iş gücü bulma konusunda sorun yaşıyor. Bu sorun beraberinde ekonomik kalkınmayla ilgili bir dizi problemleri de getiriyor. Biz attığımız bu adımlarla mesleki ve teknik eğitimde yaşadığımız sorunları çözdüğümüzde, ülkemizin ekonomik kalkınmasına da ciddi bir katkı sağlayacağımızı düşünüyoruz. Diğer taraftan da 28 Şubat'ın dayatmacı zihniyetinin bir etkisini, bir sonucunu daha tam anlamıyla ortadan kaldırmış olacağız."

Tekin, okul ve aile işbirliğine önem verdiklerini vurgulayarak, anne, baba, ağabey ile kardeş gibi bütün toplumsal rollerin öğretmenlere yüklendiğini ve bunun yanlış olduğunu dile getirdi.

"ÖĞRETMENLERİMİZ SADECE ÖĞRETMENLİK YAPTIKLARI ZAMAN ÇOK DAHA BAŞARILI OLACAKLAR"

Başarı yakalanması için öğretmenlerin, öğretmenlik yapmasını, ailelerin de eğitim sürecinde öğretmenlerin üzerindeki bu toplumsal roller yükünü alacak çaba içerisinde olmasını isteyen Tekin, şunları kaydetti:

"Hayat boyu öğrenme kapsamında aile okulu modülünün içine, ebeveyn okulu diye bir modül ekledik. Kademeler arasında farklı ders saatlerinde velilerimiz istediklerinde halk eğitim merkezlerimizde ücretsiz olarak bu modüllerden yararlanarak eğitim öğretim süreçlerini pozitif etkileyecek bir veli davranışının ne olduğunu oralarda görebilecekler. Öğretmen arkadaşlarımız, uygulamalarla bunu velilerimizle paylaşacaklar. Bu ve buna benzer uygulamalı örneklerimizi EBA üzerinden 'velivizyon' dediğimiz bir portalde de paylaşıyoruz. Dolayısıyla bu yılki üçüncü ana gündemimiz de bu. Muhakkak ki Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli başta olmak üzere, bu üç politikanın da başarıya ulaşmasında toplumun tamamının desteği önemli ama en önemli destek öğretmenlerimizdir. Birçok yerde eleştirilsem de söyledim. Öğretmenlerimizden beklediğimiz, toplumsal rollerin bir kısmı en azından kendi üzerimize düşeni kendimiz yapalım. Öğretmenlerimiz sadece öğretmenlik yaptıkları zaman çok daha başarılı olacaklar."

Öğretmenlerin mesleki niteliklerini artırmak, çalışma koşullarını iyileştirmek ve onlara hak ettikleri itibarı kazandırmak için Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu yeniden ele aldıklarını hatırlatan Tekin, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın onayları ile geçtiğimiz ay yürürlüğe giren bu kanun ile öğretmenlik mesleği yasal zemine ve yasal bir statüye kavuşmuş oldu. Bu kanun, öğretmenlerimizin mesleki haklarını güvence altına alırken, uzmanlık ve başöğretmenlik gibi kariyer basamaklarıyla mesleki gelişimlerini teşvik eden bir yapıyı da aynı zamanda hayata geçirdi." değerlendirmesinde bulundu.

"MİLLİ EĞİTİM AKADEMİSİ'Nİ KURDUK"

Bakan Tekin, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Öğretmen istihdamı ve yetiştirme sürecinde devrim niteliğinde bir başka uygulamayı hayata geçirdik, Milli Eğitim Akademisi'ni kurduk. Akademi, öğretmenlerimiz görev öncesi hazırlıklarından meslek içi gelişimlerine kadar her aşamada yanlarında olacak donanımlı, çağın ihtiyaçlarına cevap verebilen eğitimciler yetiştirme hedefimize hizmet edecek. Akademiyi kurumsallaştırırken de bütün dünya örnekleri incelendi. Bizdeki öğretmen yetiştirme sürecindeki eksik olarak tanımlanan kısımlar analiz edildi ve özelikle uygulama ağırlıklı bir öğretmen yetiştirme sürecini hayata geçirdik. Bu süreçte de özellikle üniversitelerimizi çok önemsiyoruz. Akademisyenler aracılığıyla illerde kuracağımız akademilerde bu süreci birlikte yürüteceğiz."

Programa, Vali Mustafa Çiftçi, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, kurum müdürleri ve öğretmenler katıldı.