Bakan Tunç: 21 yılda Türkiye çok önemli mesafeler aldı

Bakan Tunç, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Elazığ'da AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.

Burada partililere hitap eden Tunç, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Depremlerden Elazığ'ın da zarar gördüğünü hatırlatan Tunç, depremlerden etkilenen illerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde şehirlerin yeniden ayağa kaldırılmasına, konutların inşa edilmesine devam edildiğini belirtti.

Yılmaz Tunç, deprem bölgesindeki kentleri hiçbir zaman yalnız bırakmadıklarını, Kabine'deki bakanların da ziyaretlerle çalışmaları yerinde takip ettiğini söyledi.

Adalet Bakanlığının bölgede yürüttüğü çalışmaları incelediğini kaydeden Tunç, Elazığ'ın depremin ardından komşu illerdeki vatandaşların yardımına koştuğunu aktardı.

Elazığ'ın 21 yılda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, AK Parti'ye büyük destek verdiğini dile getiren Tunç, Elazığ'ın demokrasinin yanında olduğunu söyledi.

Bakan Tunç, şöyle devam etti:

"21 yılda Türkiye çok önemli mesafeler aldı. Her alanda Türkiye'yi Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde ileriye taşıdık. Bu nedenle milletimiz AK Parti'den, Cumhur İttifakı'ndan ve Recep Tayyip Erdoğan'dan hiçbir zaman vazgeçmedi. Her sandıkta desteğini gösterdi. Biz de AK kadrolar, teşkilatlar, Cumhur İttifakı olarak milletimizin bu güvenine layık olabilmenin gayreti içerisinde çalıştık, çalışmaya devam ediyoruz. Bizim şu anda en öncelikli hedefimiz deprem bölgesinde zarara uğrayan illerimizi yeniden ayağa kaldırmak."

- "GÖZÜMÜZ HEP DEPREM BÖLGESİNDE"



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine toplantılarında deprem bölgesinde yapılanların ve yapılacakların değerlendirildiğini anlatan Tunç, "Gözümüz hep deprem bölgesinde." ifadesini kullandı.

Önceliklerinin depremden etkilenen illeri yeniden ayağa kaldırmak olduğunu vurgulayan Tunç, afet riskine karşı dayanıklı şehirler üretmenin planlarını ve programlarını yaptıklarını belirtti.

Bakan Tunç, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Türkiye Yüzyılı başladı. Cumhuriyet'imizin ikinci yüzyılına başladık. 100 yılı geride bıraktık. Bu 100 yıllık süreç içerisinde inişli, çıkışlı zamanlarımız oldu. Son 100 yılın 21 yılına AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan damgasını vurduk ve sizler buna vesile oldunuz. 21 yılda insanımızı, ailemizi, toplumu güçlendirdik. Şimdi yeni hedefimiz daha da ileriye taşımak. Hep 'Önce insan' dedik. İnsan güçlü olacak ki aile güçlü olsun. Aile güçlü olacak ki toplum, devlet güçlü olsun. O nedenle insanımızı eğitimden sağlığa, kültürden sosyal politikalara varıncaya kadar her alanda geliştirmek, ekonomik refahını artırmak için gayret gösteriyoruz."

Türkiye'yi istikrarlı şekilde kalkındırmaya devam edeceklerini kaydeden Tunç, Türkiye'yi enerjide, savunma sanayisinde bağımsız güçlü bir ülke yapmanın yoluna devam edeceklerini belirtti.

- "DEMOKRASİ ÇITASINI DAHA DA YÜKSEKLERE TAŞIMANIN GAYRETİ İÇERİSİNDEYİZ"



Bakan Tunç, Türkiye'nin demokrasiden, insan haklarından vazgeçmediğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Özellikle demokrasi çıtasını daha da yükseklere taşımanın gayreti içerisindeyiz. 21 yıl içerisinde demokrasimize müdahaleler oldu. Hain girişimlerle karşı karşıya kaldık. 367 krizleri, parti kapatma davaları, Gezi Olayları, 17-25 yargı darbesi girişimi ve 15 Temmuz hain FETÖ darbe girişimiyle karşı karşıya kaldık. Tüm bu zorlukları milletimizin desteğiyle aştık, bugünlere geldik. Bundan sonra da demokrasiye kast etmek isteyenlere karşı milletimizle birlikte dimdik duracağız. İnsan hak ve özgürlüklerini, temel hak ve özgürlükleri hep genişlettik. Özgürlük ortamını artırdık. Bundan sonra da insan hak ve özgürlüklerinin önüne engel koymak isteyenlerin karşısında duracağız. Vatandaşlarımızın en geniş anlamda temel hak ve hürriyetlerden yararlanmasını sağlayacağız. Dış politikada güçlü, dirayetli, hakkaniyetli, adaletli uygulamalarımızla dünyanın takdirini kazanıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'mız dünyada artık savaşan ülkeler arasındaki arabuluculuğu yapmak için müracaat edilen lider konumunda."

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile "daima ileri" dediklerini belirten Bakan Tunç, parlamenter sistemin krizler ürettiğini söyledi. Bakan Tunç, milletin bu defteri kapatarak sistem tartışmalarına son verdiğini, 2017 halk oylamasında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne 'Evet' dediğini, muhalefetin karalamalarına rağmen de milletin sistemin ikinci döneminin uygulamasını başlattığını anlattı.

Yılmaz Tunç, milletin yanında olmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Daha sonra Fırat Üniversitesi'ne geçen Bakan Tunç, Rektör Prof. Dr. Fahrettin Göktaş ile görüştü.

