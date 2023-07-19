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Politika

Bakan Tunç'tan AP'ye tepki: Dün olduğu gibi bugün de yolumuza güçlü şeklide devam edeceğiz

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AP Dış İlişkiler Komitesinin Türkiye hakkındaki rapor taslağına ilişkin açıklamada bulundu. Söz konusu rapora tepki gösteren Bakan Tunç, 'Ülkemizin hukuk ve yargı alanında kendi insanının esenliği için ortaya koyduğu reform kararlılığını bir kez daha vurgular, insan hakları ve hukukun üstünlüğüne olan sarsılmaz inancımızla dün olduğu gibi bugün de güçlü bir şekilde yolumuza devam edeceğimizin bilinmesini isteriz.' dedi.

AA19 Temmuz 2023 Çarşamba 11:01 - Güncelleme:
Bakan Tunç'tan AP'ye tepki: Dün olduğu gibi bugün de yolumuza güçlü şeklide devam edeceğiz
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Avrupa Parlamentosu (AP) Dış İlişkiler Komitesinin Türkiye hakkındaki rapor taslağının, Türkiye'deki güncel reform çalışmalarını ve insan hakları ile hukukun üstünlüğü alanlarındaki gelişmeleri nesnel verilere dayalı değerlendirmekten oldukça uzak olduğunu ifade etti.

Tunç, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Avrupa Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi'nin 18 Temmuz'daki oylamada, Türkiye hakkındaki 2022 Komisyon Raporu'na ilişkin rapor taslağını kabul ettiğini belirtti.

"GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ"

"Söz konusu rapor taslağının içeriği incelendiğinde, Türkiye'deki güncel reform çalışmalarını ve insan hakları ile hukukun üstünlüğü alanlarındaki gelişmeleri nesnel verilere dayalı değerlendirmekten oldukça uzak olduğunu üzülerek görmekteyiz." ifadesini kullanan Bakan Tunç, şunları kaydetti:

"Söz konusu raporun, son yıllarda AB çevrelerinde sıkça rastladığımız üzere bazı marjinal çevrelerin tesiri altında ve tek yanlı kaleme alındığını belirtmeliyiz. Umulur ki Komitenin anılan yaklaşımı AP Genel Kurulunca terk edilir ve ülkemize yönelik daha objektif, adil, tutarlı, verilere dayalı, bilimsel yaklaşımla hazırlanmış bir karar tasarısı kabul edilir. Bu vesileyle ülkemizin hukuk ve yargı alanında kendi insanının esenliği için ortaya koyduğu reform kararlılığını bir kez daha vurgular, insan hakları ve hukukun üstünlüğüne olan sarsılmaz inancımızla dün olduğu gibi bugün de güçlü bir şekilde yolumuza devam edeceğimizin bilinmesini isteriz."

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