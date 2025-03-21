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Politika

Bakan Tunç'tan provokasyonlara tepki: Milletimiz olup biteni görüyor

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 'Artık milletin hakkını savunan, darbecilere karşı duran bir yargı var. Suç şebekeleriyle ve yolsuzlukla mücadele eden bir yargı istemiyorlar. Bu yüzden yargı mensuplarına saldırıyor, tehdit ediyorlar. Ama milletimiz olup biteni görüyor' dedi.

IHA21 Mart 2025 Cuma 15:17 - Güncelleme:
Bakan Tunç'tan provokasyonlara tepki: Milletimiz olup biteni görüyor
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Tokat'a gelen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Artova ilçesinde il protokolü tarafından karşılandı. Bakan Tunç, cuma namazını Artova Merkez Cami'nde kıldı.

Artova Adalet Sarayı temel atma töreninde konuşan Bakan Tunç, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin son yıllarda terörle mücadelede büyük mesafe kat ettiğini belirten Bakan Tunç, "İnşallah Türkiye'yi terörün hiçbir türünün olmadığı, çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceğe güvenle baktığı bir ülke haline getireceğiz. Terör örgütü silah bıraktığında, kendini pes ettiğinde; kırk yıldır ülkemizin kalkınmasına engel olan bu sorun ortadan kalkacak" dedi.

"DEVLETİN TEMELİ ADALETTİR"

"Yargı, milletin hakkını, hukukunu savunur; haklıyı savunur ve adaletin tecellisi için çalışır" diyen Tunç, "Bu üç sütun da devleti ayakta tutar. Eğer toplumsal barış ve huzur sağlanmak isteniyorsa, mutlaka adaletin tesis edilmesi gerekir. Mevzuatın yenilenmesi için büyük mücadeleler verdik. Demokratik hukuk devletini güçlendirecek, hak arama yollarını artıracak değişikliklere karşı çıktılar ama biz millet adına o reformları gerçekleştirdik. Sıkıyönetim uygulamasını da anayasal sistemden çıkardık. 12 Eylül ve 28 Şubat darbecileri milletin huzurunda yargılandı. Bu milletimizin başarısıdır" şeklinde konuştu.

"DÜN DARBECİLERİ SAVUNAN YARGI VARDI, BUGÜN MİLLETİ SAVUNAN"

Bakan Tunç, Türkiye'nin yargı tarihinde yaşanan dönüşüme de dikkat çekerek şu ifadelere yer verdi:

"27 Mayıs'ta milletin seçtiklerini yargılayan, 12 Eylül'de yaşları büyütülerek idam edilen gençlere sessiz kalan, 28 Şubat'ta vesayetin önünde hazır ola geçen bir yargı vardı. Başörtülü kızlarımızı kürsülerden indiren bir sistem vardı. Ama artık milletin hakkını savunan, darbecilere karşı duran bir yargı var. Suç şebekeleriyle ve yolsuzlukla mücadele eden bir yargı istemiyorlar. Bu yüzden yargı mensuplarına saldırıyor, tehdit ediyorlar. Ama milletimiz olup biteni görüyor. Sessizce takip ediyor ve yeri geldiğinde gereken cevabı veriyor. Bizler bundan sonra da yine adaletin gecikmeksizin tecellisi için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz."

  • Adalet Bakanı Yılmaz Tunç
  • Bakan Tunç
  • Yılmaz Tunç

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