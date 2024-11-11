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  • Bakan Uraloğlu: 96,7 milyon fidanı toprakla buluşturduk
Politika

Bakan Uraloğlu: 96,7 milyon fidanı toprakla buluşturduk

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, toplam 96,7 milyon fidanı toprakla buluşturduklarını bildirdi.

AA11 Kasım 2024 Pazartesi 14:10 - Güncelleme:
Bakan Uraloğlu: 96,7 milyon fidanı toprakla buluşturduk
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Uraloğlu, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, yürüttükleri çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Paris İklim Anlaşması, 2053 net sıfır emisyon hedefi ve yeşil kalkınma politikası doğrultusunda çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirten Uraloğlu, "KGM tarafından 76,5 milyon, kamu-özel işbirliği projeleri kapsamında da 20,2 milyon olmak üzere toplam 96,7 milyon fidanı toprakla buluşturduk. Ağaçlandırma projelerimiz, kara yollarında iklim değişikliğiyle mücadelede somut adımların en güzel örneklerinden biridir. Karbon salımını azaltarak sürdürülebilir bir gelecek için önemli bir adım atıyoruz. Doğa ile uyum içinde hareket etmeyi, onun ahengini bozmadan, dengeli ve sürdürülebilir bir yaşamı hedefliyoruz." değerlendirmesini yaptı.

- "KARA YOLLARINDA 15 YENİ EKOLOJİK KÖPRÜ PLANLIYORUZ"

Uraloğlu, çevreye duyarlı ulaşım projelerinde doğayla uyumu esas aldıklarına dikkati çekerek, ekolojik köprü çalışmalarına devam ettiklerini vurguladı.

Tarsus-Pozantı Otoyolu'ndaki yaban hayatı geçişi için yapılan ilk köprünün yanı sıra Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda 9 ekolojik köprü bulunduğunu aktaran Uraloğlu, "Son olarak Aydın-Denizli Otoyolu üzerinde bir adet ekolojik köprünün yapımını tamamladık. Konya-Aksaray devlet yolu, Kaş-Kalkan yolu ve Batman-Hasankeyf yolu Suçeken Boğazı mevkisi gibi stratejik bölgelerde toplam 15 yeni ekolojik köprü planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu, Ankara-Eskişehir Yüksek Hızlı Tren Hattı'nda 2021'de yapımı tamamlanan ekolojik köprünün, dünyada yüksek hızlı tren hattı üzerinde inşa edilen ilk ekolojik köprü olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Hayata geçirdiğimiz ekolojik köprü projeleri Türkiye'nin doğa dostu ulaşım vizyonunda önemli bir yer tutuyor. Hat üzerindeki, doğal malzemelerle kaplanan bu ekolojik köprü özellikle çevrenin bitki örtüsüne uygun olarak tasarlandı. Bu sayede hayvanlar köprüyü doğal bir yaşam alanı olarak algılayıp kolay geçiş yapabiliyor. 2025 yılı Yatırım Programı kapsamında da Ankara-Eskişehir YHT Hattı'nda bir adet daha ekolojik köprü yapımı planlıyoruz."

- YABANİ HAYVANLARA KARŞI DA TEDBİR

Yabani canlıların karıştığı trafik kazalarını azaltmak amacıyla ekolojik köprü uygulamalarının çevre duyarlılığı açısından büyük önem arz ettiğini vurgulayan Uraloğlu, "Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi kapsamında Kırklareli ve Edirne arasında 3 ekolojik köprü inşa ediyoruz. Kırklareli-Pancarköy arası ile Kırklareli-Ağayeri arasında iki ekolojik köprünün yapımını tamamladık. Edirne ve Kabaağaç arasındaki ekolojik köprüde ise sona yaklaştık, çalışmalara hızla devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

  • Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu
  • Bakan Uraloğlu
  • fidan

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