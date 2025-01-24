İSTANBUL 12°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Ocak 2025 Cuma / 25 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,6957
  • EURO
    37,4061
  • ALTIN
    3192.77
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Bakan Uraloğlu: Malatya'da bölünmüş yolu 450 kilometreye çıkardık
Politika

Bakan Uraloğlu: Malatya'da bölünmüş yolu 450 kilometreye çıkardık

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, '2002 yılında Malatya'da sadece 36 kilometre bölünmüş yol vardı. Biz yaklaşık 15 kat arttırarak, 450 kilometreye çıkardık.' dedi.

AA24 Ocak 2025 Cuma 16:28 - Güncelleme:
Bakan Uraloğlu: Malatya'da bölünmüş yolu 450 kilometreye çıkardık
ABONE OL

Bakan Uraloğlu, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Merkez Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Malatya 8. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Bolu Kartalkaya'da meydana gelen yangında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Malatya'da ulaştırma alanındaki ihtiyaçları yerine getirme gayretinde olduklarını belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Tabi bu kongreler bir taraftan enerjimizin yenilendiği kongrelerdir. Yeni bir ekiple, yeni bir yönetimle inşallah yolumuza devam edeceğiz. O şekilde karar alındı ama biz hep beraber olmaya bu vesileyle devam edeceğiz. 2002 yılında Malatya'da sadece 36 kilometre bölünmüş yol vardı. Biz yaklaşık 15 kat arttırarak, 450 kilometreye çıkardık. Karayollarının sorumluluğunda sıcak asfalt yokmuş. Onu da aşağı yukarı 350 kilometreye çıkardık. Malatya'ya ne lazımsa, biz onu yapma gayreti içerisinde bundan sonra da olacağız."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.