Bakan Uraloğlu, Maltalı mevkidaşı ile görüştü

Bakan Uraloğlu, Malta Ulaştırma, Altyapı ve Büyük Projeler Bakanı Aaron Farrugia ile görüşmesine ilişkin açıklama yaptı.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ulaştırma ve altyapı konularını ele aldıklarını belirten Uraloğlu, "Özellikle Malta-Gozo Adası Denizaltı Tünel Projesi'ne değindik. Ülkemiz firmalarının bu projede yer almasına büyük önem verdiğimizi söyledik. Türkiye olarak altyapı projelerinde önemli bir birikime sahip olduğumuzu belirttik." değerlendirmesinde bulundu.

- Turistik amaçlı charter uçuşlarda kolaylık sağlanacak

Uraloğlu, Malta'nın denizcilik sektöründe önemli bir rolü olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"İki ülke arasında, 2015 yılında imzalanan Denizcilik Anlaşması çerçevesinde hayata geçirilen Ortak Komisyon'un yeniden canlandırılması konusunda mutabakata vardık. Sivil havacılık alanında da Malta'dan ülkemize gerçekleştirilecek turistik amaçlı charter uçuşlar konusunda her türlü kolaylığı sağlamaya hazır olduğumuzu belirttik."

Toplantının sonunda, karşılıklı iyi niyet beyanları dile getirildi ve sorunsuz ilişkilerin daha da ileriye taşınması temennisinde bulunuldu.