Bakan Uraloğlu mevkidaşı Karabayev ile görüştü

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kazakistan Ulaştırma Bakanı Marat Karabayev ile Kazakistan'da bir araya geldi. İki bakan arasındaki görüşmede denizcilik, karayolu, havacılık ve haberleşme sektörlerindeki konular ele alındı. Bakan Uraloğlu, Kazakistan ve Türkiye'nin ortak bir tarihi paylaşan, aynı kültürden gelen ve aynı dil soyuna sahip kardeş ve dost iki ülke olduğunu belirterek, "Kazakistan ülkemizin bölgedeki en önemli siyasi ve ekonomik ortaklarından biri haline gelmiştir. Ekonomik ve ticari ilişkilerimiz yıllar içinde artmış ve 2022'de toplam ticaret hacmimiz 5 milyar doların üzerinde gerçekleşmiştir. Ulaştırma ve lojistik alanında ülkelerimizin yürüteceği işler sayesinde bu hacmin daha da artacağından kuşkum yok" diye konuştu.

"ULAŞTIRMA SEKTÖRÜNÜN ÖNÜNÜ NE KADAR AÇARSAK, TİCARETİMİZ DE BİR O KADAR ARTIYOR"

Bakan Uraloğlu, görüşmede karayolu taşımacılığında Türkiye ve Kazakistan arasında teati edilecek tek tip ve üçüncü ülkeden taşıma izin belge sayısının arttırılmasıyla iki ülke arasında hem geçen sene hem de bu sene kara yolundan taşınan yüklerin yüksek hacimlere ulaşmasının çok önemli ve başarılı bir adım olduğunu belirterek, "Anlaşılan o ki, biz yetkili otoriteler olarak ulaştırma sektörünün önünü ne kadar açarsak, yük trafiğimiz ve ticaretimiz bir o kadar artıyor. Bu yüzden ikili ve transit taşıma belgesi kotalarının kaldırılmasının hem taşımacılık hem de ekonomilerimiz açısından son derece büyük faydalar getireceğinden kuşkum yok" dedi.

"GEÇİŞ BELGESİ GEÇERLİLİK SÜRELERİNİN 2 AYA ÇIKARTILMASI GEREKMEKTEDİR"

Bakan Uraloğlu, transit taşımalarda kota yetersizliğine dikkati çekerek, kısa vadede geçiş belgesi kotalarının yükseltilerek, sorunun aşılacağını umduğunu kaydetti. Uraloğlu geçiş belgelerinde uygulanan sürenin uzatılması gerektiğini belirterek, "Kazakistan topraklarının büyüklüğü düşünüldüğünde maalesef bu süre sürücülerimiz için yetersiz kalmaktadır. Bu sorunu çözmek için, geçiş belgesi geçerlilik sürelerinin 2 aya çıkartılması gerekmektedir. İnanıyorum ki diğer alanlardaki iş birliğimizde olduğu gibi bu hususları da çözüme kavuşturacağız" ifadesini kullandı.

"ZENGEZUR KORİDORU AÇILDIĞINDA ORTA KORİDOR YÜKLERİNİ BU KOLDAN DA YÜRÜTME ŞANSIMIZ OLACAK"

Bakan Uraloğlu, Orta Koridor'un aktif kullanımı ile ilgili Türkiye ile Kazakistan'ın her platformda üstlendiği çalışmaların oldukça memnuniyet verici olduğunu söyleyerek, şu ifadelere yer verdi:

"Yapmamız gereken şey altyapı çalışmalarımızı tamamlamak ve hattın cazibesini arttıracak çalışmalar ortaya koymak. Gördüğünüz üzere, Çin-Avrupa arasında her sene artan ticaret rakamlarını yakalamak ve herkesin fazla fazla pay almasını sağlamak oldukça mümkündür. Sizlerle ve Azerbaycan ile imzaladığımız, daha da önce zikrettiğim 'Yol Haritasında' bu adımları belirlemiştik. İnşallah yakında üçüncü Dışişleri ve Ulaştırma Bakanları toplantısında kaydettiğimiz ilerlemeye bakabilecek ve kendimize yeni hedefler koyabileceğiz. Orta Koridor'un Avrupa'ya kesintisiz bağlantısının sağlanması noktasında bizler Bakü-Tiflis-Kars hattına önem vermekteyiz ve bu hatta uzun vadede yüksek hacimlerde yük taşınacağına eminiz. Ülkemiz, önümüzdeki 20 sene içinde demiryolu altyapısını radikal bir seviyede dönüştürmeyi planlamaktadır. Yakın zamanda attığımız birtakım adımlarla bu dönüşüme başlamış durumdayız. Bu sene içerisinde Bulgaristan ile 2. demiryolu bağlantısı için imza attık. Bakü-Tiflis-Kars hattına da ikinci hattı inşa ettiğimizde Orta Koridor, ülkemiz üzerinden Avrupa'ya yüksek hacimlerde yükü mod değiştirmeye gerek kalmadan saatler içerisinde yetiştirebilir durumda olacak. Diğer yandan geçtiğimiz haftalarda Azerbaycan ile Nahçıvan-Kars demiryolu projesi niyetimizi üst düzeyde tesis ettik. Zengezur Koridoru açıldığında Orta Koridor yüklerini bu koldan da yürütme şansımız olacak. Ayrıca, Kazakistan'ın yüklerini ülkemiz limanlarından doğrudan Amerika kıtasına sevk edecek hatlar da tesis edebileceğimizi bildirmek istiyorum. Dilerseniz bu konuyu araştırmak üzere bakanlıklarımızdan teknik bir heyet oluşturabiliriz. Sizlerin yük arzı ve bizlerin denizcilik sektörü ve altyapısı sayesinde yeni pazarlara açılabileceğimiz çalışmalar yürütmek ve Orta Koridor'un potansiyelini ortaya çıkarmanın üzerine gidebileceğimiz bir çalışmada bulunmak bizleri oldukça memnun eder."

Denizcilik alanında da iki dost ülke olarak yapılacak iş birliklerine her daim açık olduklarını da kaydeden Bakan Uraloğlu, "Planlamakta olduğunuz herhangi yeni tersane ve liman inşası çalışmalarından ülkemizin bu alanda tecrübeli şirketlerinin katkıda bulunabileceğini belirtmek isterim" diye konuştu.

Öte yandan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kazakistan temasları çerçevesinde Avrasya Ekonomik Birliği Altyapı ve Enerji Bakanı Kocaşev Arzibek Orozbekoviç ile de ikili bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Kalkınma Yolu Projesi ile çevre dostu ve kesintisiz bir yük güzergahının oluşturulması konuları ele alınarak, istişarelerde bulunuldu.

Bakan Uraloğlu, resmi temasların ardından İslam mimarisi ile geleneksel Kazak motiflerinin bütünleştiği tasarımıyla dikkati çeken "Astana Büyük Camii"yi Kırgızistan Ulaştırma ve Telekomünikasyon Bakanı Tilek Tekebayev, Özbekistan Ulaştırma Bakanı İlkhom Makhkamov ve Tacikistan Ulaştırma Bakanı İbrahim Azim ile birlikte ziyaret etti.