İSTANBUL 22°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Kasım 2023 Çarşamba / 18 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,3356
  • EURO
    29,93
  • ALTIN
    1810.79
  • BIST100
    7516.33
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Politika

Bakan Uraloğlu mevkidaşı Mahkamov'la görüştü

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Özbekistan Ulaştırma Bakanı İlham Mahkamov ile iki ülke arasındaki işbirliği meselelerini ele aldı.

AA1 Kasım 2023 Çarşamba 16:35 - Güncelleme:
Bakan Uraloğlu mevkidaşı Mahkamov'la görüştü
ABONE OL

Bakan Uraloğlu, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Ulaştırma Bakanları 12. Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te, Özbek Ulaştırma Bakanı Mahkamov tarafından karşılandı.

Uraloğlu ve Mahkamov, daha sonra bir araya gelerek iki ülke arasında ulaştırma alanındaki işbirliği meselelerini gözden geçirdi.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin basına açık kısmında konuşan Mahkamov, Türk heyetini ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirirken, ülkesinde ulaştırma sektöründe gerçekleştirilen gelişmeler hakkında bilgi verdi.

Mahkamov, dünyadaki son jeopolitik gelişmelerin diğer alanları olduğu gibi ulaştırma sektörünü de etkilediğini ifade ederek, böyle bir durumda ülkesi için alternatif ulaşım koridorlarının geliştirilmesinin önemli olduğunu belirtti.

Bakan Uraloğlu, yarın Taşkent'te düzenlenecek EİT Ulaştırma Bakanları 12. Toplantısı'na katılacak.

  • ulaştırma bakanları işbirliği
  • Abdulkadir Uraloğlu
  • İlham Mahkamov

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.