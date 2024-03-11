İSTANBUL 17°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Mart 2024 Pazartesi / 2 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,0137
  • EURO
    35,0255
  • ALTIN
    2245.47
  • BIST100
    9207.02
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Bakan Uraloğlu tarih verdi: İki sene içinde gündemden çıkarmak istiyoruz
Politika

Bakan Uraloğlu tarih verdi: İki sene içinde gündemden çıkarmak istiyoruz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ''Cep telefonu çekmiyor' sorununu gidermek için çalışacağız. Hiç çekmeyen yere öncelik vermeye çalışıyoruz. İlgili genel müdüre ileteceğim, iki sene içinde bunu gündemden çıkarmak istiyoruz.' dedi.

AA11 Mart 2024 Pazartesi 16:51 - Güncelleme:
Bakan Uraloğlu tarih verdi: İki sene içinde gündemden çıkarmak istiyoruz
ABONE OL

Uraloğlu, Nallıhan Köprüsü, Nallıhan Kuş Cenneti Tüneli ve bağlantı yollarının açılışının ardından Ayhan Sümer Kültür Merkezi'nde sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileri, muhtarlar ve esnafla bir araya geldi.

Burada yaptığı konuşmada, Bakanlık olarak ulaşımdan iletişime kadar birçok sorumlulukları olduğunu aktaran Uraloğlu, "Sizinle sadece oy talebiniz noktasında bir araya gelmiyoruz. Nallıhan'a kaç defa geldiğimi hatırlamıyorum, bundan sonra da geleceğim." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, Nallıhan güzergahında yapılacak projelerin önemine işaret ederek, Ankara ve İstanbul arasındaki otoyol ve süper hızlı tren projelerinin çalışmalarına başladıklarını ve bunların geçiş güzergahının Nallıhan olduğunu söyledi.

Türkiye'nin 2071 yılını planlayan bir ülke konumuna geldiğini belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:

"'Cep telefonu çekmiyor' sorununu gidermek için çalışacağız. Hiç çekmeyen yere öncelik vermeye çalışıyoruz. İlgili genel müdüre ileteceğim, iki sene içinde bunu gündemden çıkarmak istiyoruz. Sabit hatlarla ilgili eksiklik ne ise onu hemen giderelim. Burada AK Parti belediyemiz var. İlçe belediyesi, büyükşehir belediyesi ve Bakanlıkla bir takım halinde gidersek, yaptıklarımızın çok iyisini yaparız. Çok iyisini yapma gücü, birlikteliği ve azmi var. Onun için sizden de bu anlamda destek istiyorum. 31 Mart akşamında Nallıhan ve Beypazarı ile büyükşehirde de mutlaka AK Parti'mizin, Cumhur İttifakı'mızın adaylarına sizlerden destek istiyorum, desteğinize ihtiyacımız var."

  • Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu
  • Bakan Uraloğlu
  • Abdulkadir Uraloğlu

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.