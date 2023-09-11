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Politika

Bakan Uraloğlu, TDT Ulaştırma ve Lojistik Forumu'na katılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 13-14 Eylül 2023 tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilecek olan Türk Devletleri Teşkilatı(TDT) Çok Modlu Ulaştırma ve Lojistik Forumu'na katılacak.

11 Eylül 2023 Pazartesi 17:13 - Güncelleme:
Bakan Uraloğlu, TDT Ulaştırma ve Lojistik Forumu'na katılacak
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Türk Devletleri Teşkilatı Çok Modlu Ulaştırma ve Lojistik Forumu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu,'nun açılış konuşmasıyla 13-14 Eylül 2023 tarihlerinde başlayacak. Ayrıca, TDT Genel Sekreteri Büyükelçi Kubanychbek Omuraliev de açılış konuşması yapacak.

Bakan Uraloğlu, forumun temel amacının çok modlu ulaşım yollarının geliştirilmesini teşvik etmek için bir platform sağlamak olduğunu belirterek, "Etkinlik, Orta Koridor boyunca çok modlu ulaşım yollarının geliştirilmesine odaklanarak iş birliğini ve ortaklıkları teşvik etmeyi amaçlıyor. Ayrıca, küresel tedarik zincirlerinin verimliliğini, sürdürülebilirliğini ve dayanıklılığını artırmayı hedefliyor." dedi.

Foruma, demiryolu idarelerinin başkanları, önde gelen ulaştırma ve lojistik şirketlerinin temsilcileri, ticari kuruluşlar ve bölgedeki ilgili paydaşları bir araya getirecek.

Türk Dili Konuşan Ülkeler Devlet Başkanları Zirvesi, Türkiye ve dil birliği olan Güney Kafkasya'da Azerbaycan, Orta Asya'da Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Kırgızistan'ın katılımıyla Sovyetler Birliği'nin 1991'de dağılması sonrasında ortaya çıkan koşullarda bir forum olarak ortaya çıkmıştır.

Bugüne kadar 16 "Türk Dili Konuşan Ülkeler Devlet Başkanları Zirvesi" gerçekleştirilmiş olup, 2-3 Ekim 2009 tarihlerinde Nahçıvan'da yapılan 9. Zirve'de Türk Dili Konuşan Ülkeler İş birliği Konseyi'nin kuruluşuna dair "Nahçıvan Anlaşması" imzalanmıştı.

Bu yapı, Devlet Başkanları Konseyi, Dışişleri Bakanları Konseyi, Aksakallar Konseyi, Kıdemli Memurlar Komitesi ve Merkezi İstanbul'da bulunan Sekretaryadan oluşmakta.

  • TDT Forumu
  • Ulaştırma Bakanı
  • İstanbul Ulaşım
  • Abdulkadir Uraloğlu

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