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Politika

Bakan Uraloğlu: TEKNOFEST'e gösterilen ilgi memnuniyet verici

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TEKNOFEST'e gösterilen ilginin memnuniyet verici olduğunu söyledi.

AA1 Eylül 2023 Cuma 19:11 - Güncelleme:
Bakan Uraloğlu: TEKNOFEST'e gösterilen ilgi memnuniyet verici
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Anadolu Ajansının (AA) 8'inci kez global iletişim ortağı olduğu, T3 Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde gerçekleştirilen, Etimesgut Havaalanı'ndaki TEKNOFEST'e, teknoloji ve bilim meraklılarının ziyaretleri devam ediyor.

Bakan Uraloğlu, etkinliğin 3'üncü gününde TEKNOFEST alanındaki stantları gezdi. Türksat ve Bakanlık stantlarına uğrayan Uraloğlu, çalışmalar hakkında bilgi aldı, stantlardaki etkinlere katıldı.

TEKNOFEST'e gösterilen ilginin memnuniyet verici olduğunu ifade eden Uraloğlu, "Vatandaşlar bu ilgiyi gösterdikçe biz daha iyisini yapma gücünü ve zorunluluğunu üzerimizde görüyoruz. Bakanlık olarak teknolojiye önem veriyoruz. Yerli ve milli ürün ve yazılımlar konusunda birçok aşama kaydettik." diye konuştu.

  • TEKNOFEST
  • Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu
  • Bakan Uraloğlu

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