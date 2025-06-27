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Politika

Bakan Uraloğlu: Türkiye-İran arasındaki havayolu ulaşımı yeniden açıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 'Meşhed-İstanbul hattında, İranlı taşıyıcılar tarafından İstanbul yönlü seferler bugün tekrar başlayacaktır. Bu seferlerle birlikte 15 günlük aranın ardından Türkiye-İran arasındaki havayolu ulaşımı da kısmi olarak yeniden açılmış olacaktır.' dedi.

HABER MERKEZİ27 Haziran 2025 Cuma 14:07 - Güncelleme:
Bakan Uraloğlu: Türkiye-İran arasındaki havayolu ulaşımı yeniden açıldı
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Bakan Uraloğlu açıklamasında şu ifadeler yer verdi;

"Kapanan hava sahalarıyla ilgili olarak 27 Haziran Cuma günü itibariyle;

İran'ın doğusundaki Meşhed şehrinde hava sahası, uluslararası uçuşlara açılmıştır.

Meşhed-İstanbul hattında, İranlı taşıyıcılar tarafından İstanbul yönlü seferler bugün tekrar başlayacaktır. Bu seferlerle birlikte 15 günlük aranın ardından Türkiye-İran arasındaki havayolu ulaşımı da kısmi olarak yeniden açılmış olacaktır.

İran'ın batısında bulunan Tahran ve Tebriz şehirlerindeki hava sahası ise kapalı olacak ve mevcut kısıtlama, 2 Temmuz Çarşamba gününe kadar devam edecektir.

İran tarafında kalan uçaklarımızın özel izinle ülkemize getirilmesi hususunda İranlı yetkililerle ile görüşmelerimizi sürdürüyoruz.

Hem İran ile seferlerin karşılıklı olarak yeniden normale dönmesi hem de İran'da bulunan uçaklarımızın bir an önce ülkemize getirilmesi konusunda çalışmalarımızı devam etmektedir.

Kamuoyunun bilgisine."

  • Uraloğlu
  • İstanbul-İran
  • havayolu ulaşımı

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