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Politika

Bakan Uraloğlu, Türkiye-Mısır Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı'na katıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye-Mısır Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı'na katıldığını belirterek, 'Dost ülke Mısır ile ilişkilerimizi güçlendirmeyi sürdüreceğiz.' ifadesini kullandı.

AA4 Eylül 2024 Çarşamba 18:55 - Güncelleme:
Bakan Uraloğlu, Türkiye-Mısır Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı'na katıldı
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Uraloğlu, sosyal medya hesabından, söz konusu toplantıya ilişkin paylaşımda bulundu.

Türkiye-Mısır Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı'na katılım sağladıklarını bildiren Uraloğlu, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Mısır Cumhurbaşkanı Sayın Abdulfettah es-Sisi'nin başkanlığında heyetler arası verimli görüşmeler gerçekleştirdik. 'Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları ve Mısır Ulusal Demiryolları Arasında Mutabakat Zaptı', 'Sivil Havacılık İdareleri Arasında Mutabakat Zaptı', 'Bakanlıklarımız Arasında Bilgi ve İletişim Teknolojileri Mutabakat Zaptı' anlaşmalarını imzaladık. Dost ülke Mısır ile ilişkilerimizi güçlendirmeyi sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

  • Ulaştırma Bakanı
  • Mısır İlişkileri
  • Yüksek Düzeyli İşbirliği

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