Bakan Uraloğlu: Türkiye semalarında her 15 saniyede bir uçak geçiyor''

Bakan Uraloğlu, Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenen Türk Hava Yolları Yönetim Zirvesi 2024'e katıldı. "Ulaşımda Türkiye Yüzyılı Vizyonu" konumu sunum yapan Bakan Uraloğlu Türkiye'nin havacılık ve uzay konusunda ciddi bir aşama kaydettiğini ifade etti. Uraloğlu, Türkiye'nin insanlı uzay misyonu çerçevesinde ilk Türk astronotu uzaya gönderdiklerini belirtti. Alper Gezeravcı'nın uzay faaliyetlerinde Türkiye'ye önemli katkılar sağlayacağının altını çizen Bakan Uraloğlu, "Alper kardeşimiz uzay faaliyetlerinde inşallah önemli katkılar sağlayacak. Biz de bambaşka bir heyecanı yaşıyoruz bakanlık olarak. Türksat 6A uydusu ile ilgili çalışmalarımızdır. Onu da inşallah bu yıl içerinde uzaya fırlatmayı düşünüyoruz. İlk defa yerli ve milli olarak TUSAŞ tesislerinde Türksat tarafından üretilen uydumuzu inşallah bu sene içerisinde uzaya fırlatmış olacağız" diye konuştu.

"İNSANIMIZ HAVALİMANINI YEŞİLÇAM FİLMLERİNDE GÖRÜRDÜ"



Uzaydaki haberleşme uydusu üretebilen 10 ülkeden biri konumuna geleceğini kaydeden Bakan Uraloğlu, "Türkiye Yüzyılı'na yakışan gurur ve kıvanç dolu bir dönem bizi bekliyor. Bir kaç yıl önce insanımız havalimanlarını Yeşilçam filmlerinde görürdü. Yeşilköy Havalimanı kullanan sosyete ile özdeşleşmiş havacılık kültürümüz vardı. Filmlerde özlenen sahnelerden bütün halkımızın bu heyecan yaşadığı günlere gelmiş olduk. Anadolu'nun ücra köşelerinde dahil iniş kalkış yapabilen havaalanları her kesimden vatandaşın kullandığı bir ulaşım aracı haline geldi. Günümüz modern toplumlarında ulaşım kısa zamanda istenilen bir yerden bir yere gitmek anlamında kullanılan bir araç. Hepimizin de en değerlisi zaman. Bunu en iyi şekilde kısaltanda hava ulaşımı. Toplumlar artık hayatlarını daha çok zaman kazanmak için hız odaklı yaşam biçimine göre düzenlemektedirler. Bu nedenle hava yoluyla ulaşım her geçen gün daha tercih edilir hale gelmektedir. Sivil havacılık faaliyetleri de günümüzde küresel ilişkiler ağının uluslararası ticaretin olmazsa olmazlarından biri haline gelmiştir" diye konuştu.

"DÜNYANIN EN HIZLI GELİŞİM GÖSTEREN ÜLKELERİNDEN BİRİSİYİZ"



Türkiye'nin coğrafi konumu nedeniyle kilit bir noktada olduğunu ifade eden Bakan Uraloğlu, "Gelişmiş pazarlarla, gelişmekte olan pazarlar arasında uçuş rotaları üzerinden orta koridorun tam merkezinde bulunuyoruz. Güzel ülkemiz 4 saatlik uçuş mesafesiyle 1,4 milyar insanın yaşadığı 8,6 trilyon dolarlık bir ticaret hacmi bulunan tam 67 ülkenin odağında bulunuyoruz. Havacılık alanında Türkiye dünyanın kesişimi noktasında transit merkezi haline getirmenin tam zamanı. Hava ulaşım faaliyetlerinde eksen kayması yaşatmakta son yıllarda. Küresel nüfus hareketleri ve ticari dengelere bağlı olarak hava ulaşım faaliyetleri bugün hızla batıdan doğuya doğru kaymaktadır. Tüm bu gerçekleri dikkate alarak Cumhurbaşkanımızın çizdiği vizyon doğrultusunda 2002 yılından bu yana yürüttüğümüz hava ulaşım politikaları faaliyetleriyle dünyada en hızlı gelişim gösteren ülkelerden birisi haline geldik" dedi.

"HER 15 SANİYEDE BİR UÇAK"



2002'den bu yana aktif havalimanı sayısı 26'dan 57'ye çıkardıklarını kaydeden Bakan Uraloğlu, "50 ülkeden dış hatlarda 60 noktaya uçuş gerçekleştiriyoruz, 130 ülkede 243 noktaya uçuş ağımızı yükselttik. 2002'de iç ve dış hatlarda seyahat eden yolcu sayımız 34,5 milyondu, 2023 yılında yolcu sayımızı 2023 yılı sonunda 214 milyonun üzerine çıkarmış olduk. 982,046 kilometre olan Türk hava sahamızda 2023 yılında gerçekleşen transit üst geçişler dahil uçuş sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 14,9 artış göstererek 2 milyon 167 bin 19'a yükseldi. 982 kilometre olan Türk hava sahamızı 2023 yılında gerçekleşen transit üs geçişler dahil uçuş sayısı yüzde 14,9 artış göstererek 2 milyon 167 bin 19'a yükseldi. 2023 yılında Türkiye semalarında yaklaşık her 15 saniyede bir uçak geçmektedir. Havayolu işletme sayımızı 14'e yükselttik. Tüm hava ulaştırma işletme sayısında ise 232'ye ulaştık. 2002 yılında 489 olan hava aracı sayımız bin 856'ya yükseldi. 162 olan havayolu işletmesi uçak sayımız yüzde 312 artış ile 668 e, koltuk kapasitemiz yüzde 372 artışla 27 bin 599 dan 130 bin 196 ya, kargo kapasitemiz ise yüzde 730 artış ile 302 bin 737 kilogramdan 2 milyon 513 bin 875 kilograma ulaşmıştır. 2002 yılında 65 bin civarında olan çalışan sayısı 262 bin üzerine çıkmıştır. Bu gelişmelerin diğer olumlu sonucu olarak sektörün cirosu da 2,2 milyar dolardan 35, 7 milyar dolara ulaşarak 16 kata yükselmiştir yaklaşık" ifadelerine yer verdi.

"663 KİLOMETREYE ÇIKARACAĞIZ"



Türkiye'nin son 22 yıllık değişim, dönüşüm ve başarı hikayesi neyse havacılık alanında gerçekleşenin de o olduğunu işaret eden Bakan Uraloğlu, "Ülkemiz Asya, Avrupa, Orta Asya ülkeleri Kafkas Cumhuriyetleri ile Karadeniz ve Pasifik ülkelerini birbirine bağlayan Avrupa Asya uluslararası ulaştırma ağlarının merkezinde bölgesel lojistik üs konumunda yer almaktadır. Son 22 yılda ulaşım ve haberleşme alt yapısına 250 milyar dolar yatırım yaparak çok önemli başarılar elde ettik. 6 bin 100 kilometre olan bölünmüş yol ağımızı 29 bin 500 kilometreye bin 714 kilometre olan otoyol ağımızı 3 bin 726 kilometreye yükselttik. Havalimanından inen her yolcu ya karayolu ya raylı sistemlerle gidecekleri yerlere ulaşacak. Demir yollarına baktığımızda 10 bin 948 kilometre demir yolu ağımız varken 14 bin 165 kilometre demir yolu ağına çıkarttık. ülkemizi sıfırdan hızlı tren ile buluşturarak 2250 kilometre hızlı tren ağı inşa ettik. Denizcilik alanında da 152 olan uluslararası liman sayımızı 190'a yükselttik. Tüm bu yatırımları gerçekleştirirken tüm ulaşım noktalarının birbiriyle entegrasyonun sağlanmasına dikkat ettik. Lojistik sektöründe demir yolunu kullanımın artırmak için 439 kilometre olan iltisak hatları uzunluğun yatırımlarımızla 2028 yılına kadar 663 kilometreye çıkaracağız" dedi.

"FİLYON BAĞLANTI HATTI"



Karadeniz doğal gazı rezerv alanına hizmet eden Filyos Limanı ve Filyos Endüstri Sanayi Bölgesi İltisak Hattı bağlantısı presinde planlama çalışmalarına devam ettiklerine değinen Bakan Uraloğlu, "Bakanlığın hayata geçirdiği kalkınma yolu projesinin en önemli katkısı Yavuz Sultan Selim köprüsünden geçecek demir yolu projesinin de ihalesini bu yıl içerisinde yapmayı planlıyoruz. Ülkemiz ve İstanbul için kritik öneme sahip bu atılım ile Sabiha Gökçen Havalimanı ile İstanbul havalimanını demiryolu ağı ile birbirine bağlamış olacağız. Böylece iki havalimanın uluslararası bir hava kargo bakım onarım ve aktarma merkezi olmasını dağ sağlamış olacağız" açıklamasında bulundu.