Bakan Uraloğlu: Ulaşım ve iletişim alanında pek çok projeye imza attık

Hakkari'deki programlarının ardından Van'ın Başkale ilçesine geçen Bakan Uraloğlu, Van-Hakkari kara yolunda inşaat çalışmaları süren Başkale-Güzeldere Tüneli Işık Görme Töreni'ne katıldı.

Uraloğlu, burada yaptığı konuşmada, projeyle 32 virajlar olarak bilinen ve sürücülerin korkulu rüyası Güzeldere Geçidi'nin tarihe gömüleceğini ifade etti.

Yeniköprü-Yüksekova Yolu T-1 Tüneliyle birlikte bugün iki büyük tünelin en önemli aşamalarından biri olan kazı çalışmalarını geride bırakarak ışık görme törenlerini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Uraloğlu, son 21 yılda 673 kilometre uzunluğunda 403 tüneli tamamlayarak hizmete sunduklarını aktardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde vatandaşların hayatını kolaylaştıran, istihdam ve katma değer üreten projeleri hayata geçirdiklerini anlatan Uraloğlu, "Her yerde ulaşım kolaylığı ve yatırım sağlayan yol ağımızın ulaşım kalitesini arttırıyoruz. Geçilmez dağları tünellerle, vadileri viyadüklerle geçiyoruz. Bunlar Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki AK Parti hükümetleriyle mümkün oldu. Artık 14 bin 500 metre uzunluğu ile Avrupa'nın en uzun tüneli olan Zigana Tüneli'ni inşa ettik. Daha güvenli, konforlu, hızlı seyahat ve taşımacılık taleplerini karşılıyor, ülke ekonomisine ve vatandaşımızın yaşam kalitesinin yükselmesine katkı sunuyoruz." dedi.

"2023 yılı Cumhuriyetin 100. Yılı olmasının yanı sıra, ulaşım ve iletişim alanında gerçekleştirdiğimiz yatırımlarla çehresi aydınlanan Türkiye'nin, Türkiye Yüzyılı çerçevesinde şahlandığı bir yıl olacağı muhakkak." diyen Uraloğlu, ülke genelinde şehirleri, bölgeleri ve kıtaları bağlayarak ülkenin refahını artıran yatırımlara tüm hızıyla devam ettiklerini kaydetti.

- "Bölünmüş yol çalışmalarına devam ediyoruz"

Millete daha güvenli ve konforlu bir ulaşım ağının tesis edilmesi için gece gündüz demeden çalıştıklarına dikkati çeken Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Sizlerin günlük veya ticari hayatında en sık kullandığı ulaşım ve iletişim ihtiyaçlarının sorumluluğu bizim omuzlarımızda. Bunun bilinciyle yatırımlarımızla ekonomiye katma değer sağlıyoruz. Güzeldere Tüneli'ni de içeren Güzelsu ile Başkale arasındaki yol çalışmalarımız da bunun en güzel örneklerinden birini oluşturuyor. Ülkemizin en doğusunda Van ile Hakkari illerimiz arasında kuzey-güney aksında uzanan devlet yolumuz, Esendere, Umurlu ve Üzümlü gibi İran ve Irak'a açılan sınır kapılarına ulaşım sağlaması bakımından yurt dışı ticaretimize de hizmet vermekte. Bölgedeki ulaşım ağının güçlendirilmesi çalışmaları kapsamında yolun Güzelsu ile Başkale arasında kalan 61 kilometrelik kesiminde bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol çalışmalarına devam ediyoruz. Projenin 38 kilometrelik kesimini tamamladık."

Uraoğlu, 3 bin 150 metre uzunluğundaki çift tüplü Güzeldere Tüneli'nde kazı çalışmalarının tamamlandığını ifade ederek, "Projeyle güzergahta 1 kilometre, ulaşım süresinde 25 dakika kısalma sağlamayı hedefliyoruz. Böylece zamandan 36 milyon lira, akaryakıttan 31 milyon lira olmak üzere yıllık yaklaşık 67 milyon lira tasarruf edeceğiz. Karbon salınımını ise 8 ton azaltacağız. Projemizi tamamladığımızda 32 virajlar olarak adlandırılan ve özellikle kış aylarında ulaşımın güçlükle sağlandığı kesimde yol kotunu 200 metre aşağı çekmek suretiyle trafiğin güvenli ve konforlu akışını tesis edeceğiz. Böylece inşallah Güzeldere Geçidi'ni sürücülerimizin korkulu rüyası olmaktan çıkaracağız." diye konuştu.

- "Mega projelerle ülkemizi kalkındırmaya devam edeceğiz"

Bölgeye ileriki yıllarda adrenalin tutkunlarının geleceğini, bu toprakların turizmin cazibe merkezlerinden olacağını dile getiren Uraoğlu, şöyle konuştu:

"Bu sayede yöre daha da gelişecek. Ülkemiz ekonomisinin Türkiye Yüzyılı hedeflerini yakalamasında gerekli olan ulaşım altyapısını tesis etmek için yılmadan, özveri ve ciddiyetle çalışmaya devam edeceğiz. 2003'ten bu yana, azim ve gayretle çalışarak, Türkiye'mizi ulaşımda, haberleşmede, bilişimde, dünyayla rekabet eden bir güç haline getirdik. Vatandaşlarımızın daha yüksek bir yaşam standardına erişmeleri için gösterdiğimiz özverili çalışmalarla ulaşım ve iletişim alanında pek çok projeye imza attık. Dünyanın gıptayla baktığı projeleri birlikte başlattık, başarıyla tamamladık ve hayata geçirdik. İnşallah bundan sonrada hep birlikte mega projelerle ülkemizi kalkındırmaya devam edeceğiz. Tünelimizin şimdiden ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyoruz."

Konuşmanın ardından Uraloğlu ve beraberindekiler tünele girdi. İş makinesi kullanarak tünelin son bölümünü açan Uraloğlu'na işçiler Türk bayrağı hediye etti.

Törene, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, AK Parti İl Başkanı Emre Güray, Karayolları Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Sağlam, Karayolları 11. Bölge Müdürü Hasan Ali Arslan ve kurum amirleri katıldı.