Bakan Uraloğlu: Zulme hayır diyebilen tek lider Cumhurbaşkanımızdır

Bakan Uraloğlu, Yüreğimde Filistin Pulu Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.

Bakan Uraloğlu'nun açıklamalarından bazı satırbaşları:

"Adeta açık hava hapishanesine dönüştürülen ve ölüme terk edilen Gazze'deki malum Filistin halkına yapılan zulüm yürekleri dağlamaktadır. Masum bebeklerin katledilmesini ve masum sivillerin yakılarak öldürülmesini hiçbir inanç meşru göremez"

"Filistin'in tüm İslam alemi nazarında büyük bir manevi değeri bulunmaktadır. Filistin'in özgürlüğü bizim için bir davadır. Bu zulme açıktan bir şekilde hayır diyebilen tek lider Cumhurbaşkanımızdır"

"Başta Filistin olmak üzere tüm Orta Doğu'da kalıcı barışın tesisi için elimizden gelen her türlü katkıyı gösteriyoruz. Göstermeye de devam edeceğiz"