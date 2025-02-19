İSTANBUL 7°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Şubat 2025 Çarşamba / 21 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Bakan Uraloğlu'ndan ABD'deki Miami Gardens Camisi'ne hediye
Politika

Bakan Uraloğlu'ndan ABD'deki Miami Gardens Camisi'ne hediye

Miami Gardens Camisi'nin imamı Abdul Hamid Samra, 'Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu geçtiğimiz aylarda ABD temasları sırasında camimizi de ziyaret etmişti. Bu anlamlı ziyaretten sonra mescidimize iki güzel avize hediye etti.' dedi.

AA19 Şubat 2025 Çarşamba 09:17 - Güncelleme:
Bakan Uraloğlu'ndan ABD'deki Miami Gardens Camisi'ne hediye
ABONE OL

İmam Samra, caminin tarihi, faaliyetleri ve Bakan Uraloğlu'nun ziyaretine ilişkin açıklamada bulundu.

ABD'nin Florida eyaletindeki en büyük mescitlerden biri olan caminin, 1983 yılında inşa edildiğini ve 2015'te tadilat yapılarak genişletildiğini bildiren Samra, caminin Güney Florida'daki Müslüman toplum için bir ibadet yeri olmasının yanı sıra sosyal ve kültürel bir merkez olarak da hizmet verdiğini vurguladı.

Caminin, farklı inançlara mensup insanların katılımıyla dinler arası etkinliklere ev sahipliği yaptığına dikkati çeken Samra, ramazan ayında dini liderler ve yerel yönetim temsilcilerinin iftar sofralarında ağırlandığını söyledi.

- "BAKAN URALOĞLU'NUN JESTİ ÇOK NAZİK VE DÜŞÜNCELİ"

Samra, ABD'de temaslarda bulunan Türk yetkililerin, camiyi ziyaret etmesinden onur duyduklarını ve Uraloğlu'nun ziyaretinin kendileri için çok anlamlı olduğunu ifade ederek, "Kendisi mescidimize ihtiyacımız olan iki güzel avize hediye etti. Bu jesti çok nazik ve düşünceli bir davranıştı. Toplumumuz, bu değerli katkısından dolayı büyük bir minnettarlık ve gurur duydu." dedi.

Bakan Uraloğlu ise ziyareti ve bağışıyla ilgili olarak, "Türkiye olarak, birlik ve dayanışma anlayışımızı her yerde yaşatmaya devam edeceğiz. Camiler sadece ibadet mekanları değil, aynı zamanda dostluk ve kardeşlik bağlarımızın güçlendiği çatılar." ifadelerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.