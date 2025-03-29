Bakan Uraloğlu'ndan Ramazan Bayramı mesajı

Bakan Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Bakanlık olarak Türkiye'nin dört bir yanına hizmet götürmeye devam ettiklerini belirten Uraloğlu, memleketin ulaşım ve iletişim ağlarını kesintisiz şekilde işlettiklerini vurguladı.



Uraloğlu, Türkiye Yüzyılı'nı, modern yollar, hızlı tren hatları, köprüler, havalimanları ve iletişim altyapısındaki yatırımlarla taçlandırma hedefiyle çalıştıklarına işaret ederek, "Rabb'imize hamdolsun ki bugüne kadar hep birlikte nice büyük projeleri aziz milletimizin hizmetine sunmayı başardık. Milletimizin bize verdiği yetki ve sorumluluğu hakkıyla yerine getirmeye çalışırken kamunun menfaatini hep ön planda tuttuk." değerlendirmesinde bulundu.

Milletin duasını almayı daima önemsediklerini bildiren Uraloğlu, şunları kaydetti:

"İnşallah bundan sonra da aynı azim ve şuurla yılmadan, yorulmadan yolumuza devam edeceğiz. Rahmet, bereket ve mağfiretin üzerimize indiği Ramazan-ı Şerif'in sonunda, gönüllerimizin huzurla dolacağı, evlerimizin kardeşlik ve muhabbetle şenleneceği bir bayrama daha kavuşmanın sevincini yaşıyoruz. Ramazan Bayramı'nın, başta Gazze olmak üzere tüm mazlum halklara, aziz milletimize ve İslam alemine sağlık, huzur ve esenlik getirmesini Rabb'imden niyaz ediyorum. Bu mübarek günlerin gönüllerimizi birbirine daha da yakınlaştırmasını, aramızdaki kardeşlik bağlarını kuvvetlendirmesini diliyorum. Ramazan Bayramı'mız mübarek olsun."