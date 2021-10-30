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Politika

Bakan Varank Akşener ve Kılıçdaroğlu'na böyle seslendi: Hadi itiraf edin!

Atatürk Kültür Merkezi açıldı. Yıllarca 'AKM'nin yerine AVM yapılacak' şeklinde kara propaganda yapanlar görkemli açılış töreni sonrasında sessizliğe gömüldü. Bakan Varan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla seslendi, 'Hadi itiraf edin! Siz de yenilenen Atatürk Kültür Merkezi'ni çok beğendiniz ama mahalle baskısı korkusuyla söyleyemiyorsunuz değil mi?' ifadelerini kullandı.

30 Ekim 2021 Cumartesi 16:47 - Güncelleme: 30 Ekim 2021 Cumartesi 16:47
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29 Ekim'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan Atatürk Kültür Merkezi (AKM), ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Yıllarca "AKM'nin yerine AVM yapılacak" şeklinde kara propaganda yapanlar görkemli açılış töreni sonrasında sessizliğe gömüldü.

Akşener'in 1 Haziran 2013 tarihinde attığı "Mücahitken Taksim'e cami yapmak istemişlerdi, şimdi müteahhit oldular Taksim'e AVM yapacaklar." şeklindeki tweet ise Twitter'da binlerce kişi tarafından yeniden paylaşılmaya başlandı.

" HADİ İTİRAF EDİN! "

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya hesabından açılış sonrası bir paylaşımda bulunarak CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e seslendi.

Bakan Varank, şu ifadeleri kullandı;

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