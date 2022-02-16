Bakan Varank, BAE'li mevkidaşı Al Cabir ile bir araya geldi

AA 16 Şubat 2022 Çarşamba 11:22 - Güncelleme: 16 Şubat 2022 Çarşamba 11:23

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iki günlük BAE ziyareti çerçevesinde, iki ülke arasında sanayi ve teknolojiyle yatırımlara yönelik iş birliklerini görüşmek üzere BAE'li mevkidaşı Al Cabir ile bir araya geldi.

Petrokimya, imalat sanayisi ve ileri teknolojiler alanlarında Türkiye ile BAE'nin yapabilecekleri iş birliği ve yatırımlara ilişkin konuların ele alındığı görüşmede, "Dünya Ekonomik Forumu Dördüncü Sanayi Devrimi Merkezleri" ağına üye merkezler arasında imalat sanayisinin geleceği için yeni teknolojileri geliştirmek amacıyla Türkiye'de yeni bir anlaşmanın imzalanması kararlaştırıldı.

TÜBİTAK ile BAE'nin ilgili kurumu "Emirlik Araştırma ve Geliştirme Konseyi" arasında bilim ve teknoloji alanında iş birliğiyle beraber, ortak araştırma projeleri, tematik çağrılar, teknoloji transferi, iyi uygulamaların paylaşımı ve araştırmacı değişimi olanakları görüşüldü.

- BAE HEYETİ TÜRKİYE'YE GELECEK

Görüşmede, sanayinin yanı sıra ileri teknoloji, yapay zeka, Ar-Ge, teknoloji transferi gibi alanlarda ortak yatırım fırsatları masaya yatırıldı.

Ayrıca, Al Cabir başkanlığındaki geniş katılımlı bir heyetin, yatırım ortamını yerinde incelemek üzere, yakın zamanda Türkiye'ye ziyareti konusunda mutabakata varıldı.