İSTANBUL 18°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Ekim 2021 Cumartesi / 24 RebiülEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    9,5907
  • EURO
    11,1573
  • ALTIN
    550.024
  • BIST100
    1522.04
  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Bakan Varank: Binali abiyle İstiklal'de biraz takıldık
Politika

Bakan Varank: Binali abiyle İstiklal'de biraz takıldık

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yenilenen Atatürk Kültür Merkezi'nin dün akşamki açılış töreninin ardından yürüyerek İstiklal Caddesi'ne geçti. Yıldırım ve Varank'ın İstiklal Caddesindeki yürüyüşü sırasında ikiliyi görenler fotoğraf çektirdi.

DHA30 Ekim 2021 Cumartesi 12:18 - Güncelleme: 30 Ekim 2021 Cumartesi 12:18
ABONE OL

Yürürken zaman zaman ilerlemekte zorlanan Yıldırım ve Varank, vatandaşlarla sohbet etti. İki isim, cadde üzerinde bulunan bir kestaneciye de uğradı. Kestane tezgahının başına geçen Yıldırım, yoldan geçenlere kestane dağıttı. Yıldırım ve Varank, caddedeki bir kafeye de giderek gençlerle sohbet edip fotoğraf çektirdi

BİNALİ ABİYLE TAKILDIK

Bakan Varank, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak "Yenilenen Atatürk Kültür Merkezi'nin açılış töreni sonrasında İstiklal'de biraz takıldık... Tabii yanınızda Binali Abi olunca tanınmadan yürümek de haliyle zor oluyor." mesajını paylaştı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.