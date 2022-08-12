Bakan Varank: Bütün yatırımı bu gençler için yapıyoruz

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) organizasyonunda düzenlenen Uluslararası Serbest Görev İnsansız Hava Araçları (İHA) Yarışması, Kütahya'daki Zafer Havalimanı'nda devam etti.

Yarışmaları izleyen Varank, bu yıl TEKNOFEST'e 600 bine yakın yarışmacının başvurduğunu söyledi.

TEKNOFEST'i Türkiye'nin farklı şehirlerine yaydıklarını belirten Varank, "Trabzon'da, Ordu'da, Giresun'da yarışmalarımızı gerçekleştirdik. Bu sene Büyük Zafer'in 100'üncü yılı, bunun için mutlaka yarışmalarımızın bir ayağını, Kütahya'da, Afyonkarahisar'da gerçekleştirelim dedik. İşte Kütahya'da Uluslararası Serbest Görev İnsansız Hava Araçları Yarışmaları'nı gerçekleştiriyoruz." ifadesini kullandı.

Bakan Varank, alana girdiği andan itibaren coşkuya eşlik ettiğini, öğrencilerin, misafirlerin heyecanına yakından tanık olduğunu anlattı.

İnsana yapılan yatırımın çok önemli olduğuna inandıklarını dile getiren Varank, yarışmalara katılan gençleri geleceğin bilim insanları, mühendisleri, teknisyenleri olarak gördüklerini aktardı.

Gelinen noktada Türkiye'de oluşturdukları heyecanın kendilerini mutlu ettiğini vurgulayan Varank, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yakın zamanda Kocaeli'de otonom araç yarışmaları için bulunuyorduk, orada arkadaşlarımız yarışmacıları Bilişim Vadisi'nde bulunan şirketlerin hemen işe aldığından bahsetti. Roket yarışmalarına gittik, daha önce roket yarışmalarında yarışan genç kardeşlerimiz şimdi kendi şirketlerini kurmuşlar, piyasada iş yapıyorlar, ekonomiye katkı sağlıyorlar. Yarının Türkiye'sini işte burada yarışan TEKNOFEST gençliği inşa edecek, biz buna yürekten inanıyoruz. Türkiye, tam bağımsız kendi teknolojilerini üretebilen dünyanın en başarılı 10 ekonomisinden biri olma yolunda bu gençler sayesinde ilerleyecek. Biz bununla gurur duyuyoruz, bu yarışmalara eşlik etmekten, yardımcı olmaktan, şehirlerimizin bu yarışmaları en güzel şekilde ev sahipliği yapmasından gurur duyuyoruz."

- "Yolumuza aynı kararlılıkla aynı istikamette devam edeceğiz"

Varank, Türkiye'nin yarınlarını TEKNOFEST kuşağının inşa edeceğine inandıklarını belirtti.

Kütahya'da yarışmanın düzenlenmesinde emeği geçen şehir yönetimine teşekkürlerini ileten Varank, şunları kaydetti:

"Biz bu yarışmaları gençlerimiz, öğrencilerimiz, geleceğin trendlerini öğrensinler, teknolojiye ilgi duysunlar, gelecekte hangi alanlarda potansiyel var, o alanlara yönelsinler diye yapıyoruz. Genç kardeşlerimizi bu yarışmalara davet ederken onlara teknik destek veriyoruz. Bu işteki en ileri şirketlerle bir araya getiriyoruz. Teknik personeller, danışmanlar onlara yardımcı oluyor. Bu kardeşlerimizi getiriyoruz, burada ağırlıyoruz. Aynı zamanda bu yarışmalarda yarışırken, teknik desteğin yanında maddi destekler veriyoruz. Bunların bir masrafı var ve bu masrafı gerek TÜBİTAK gerek Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı gerekse de sponsor firmalar karşılıyorlar. Bakıyorsunuz, birileri ısrarla şu manşetleri atıyor: 'Damadın TEKNOFEST'i için bakanlıklar kesenin ağzını açtı.' Gerçekten biz bu anlayışı kabullenemiyoruz. Biz bütün yatırımı bu gençler için yapıyoruz. Kesenin ağzını açıyorsak, bu gençler için kesenin ağzını açıyoruz. Biz moralimizi bozmayacağız ama bu işleri yapanlara da cevaplarını vereceğiz, yolumuza aynı kararlılıkla aynı istikamette devam edeceğiz."

Bakan Varank, yarışma alanında gençlerin stantlarını gezdi, yarışmaları izledi ve katılımcılara aşure ikramında bulundu.

Programa, Kütahya Valisi Ali Çelik, AK Parti Kütahya Milletvekilleri İshak Gazel, Ahmet Tan ve Ceyda Çetin Erenler, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, eski bakanlardan Veysel Eroğlu ve çok sayıda kişi katıldı.

Bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Serbest Görev İHA Yarışması'na 440 takım ve yaklaşık 3 bin 500 öğrenci başvuru yaptı. Polonya'dan 2, Pakistan'dan da 1 takımın katıldığı, bilimsel ve teknik kriterlere göre başarılı bulunan 98 ulusal ve uluslararası takımın İHA'larının yer aldığı yarışma 14 Ağustos'ta sona erecek.