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Politika

Bakan Varank: Dünya F-35'leri değil savaşan İHA'larımızı konuşacak

Hassas Güdüm Kiti-82 Teslimat Töreni'nde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 'İHA'larımız dünya gündeminin ilk sıralarında kendine yer buluyor. Dünya F-35'leri değil savaşan İHA'larımızı konuşacak.' dedi.

24 Haziran 2021 Perşembe 10:34 - Güncelleme: 24 Haziran 2021 Perşembe 10:37
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Hassas Güdüm Kiti-82 Teslimat Töreni'nde konuştu.

Bakan Varank, "Malumunuz, bundan önce ilk kez TÜBİTAK-SAGE ve ASELSAN ortaklığında HGK-82'lerin teslimatları yapılmıştı. Bugün teslimini gerçekleştirdiğimiz HGK-82'ler ise; ASFAT–TÜBİTAK SAGE ortaklığında yürütülen toplamda 1000 adetlik kit projesi kapsamında üretimi tamamlanan ilk parti. İnşallah 2022 Ağustos ayına kadar tamamı teslim edilmiş olacak. "diye konuştu.

Bakan Varank, "İHA'larımız dünya gündeminin ilk sıralarında kendine yer buluyor. Dünya F-35'leri değil savaşan İHA'larımızı konuşacak." dedi.

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