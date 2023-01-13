Varank, TÜBİTAK, Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı ve Güngören Belediyesi iş birliğiyle hayata geçirilen Bilim Güngören'in açılış töreninde yaptığı konuşmada, merkezin hayata geçmesinde emeği geçenlere ve desteklerini esirgemeyen TÜBİTAK'a teşekkür etti.

Türkiye'deki bilim ve teknoloji altyapısını güçlendirmek adına her gün yeni yatırımlar yaptıklarını, özel sektörde AR-GE kültürünü geliştirmek için işletmelerin kendi bünyelerinde kurdukları AR-GE ve tasarım merkezlerini desteklediklerini, bu merkezlere sahip işletmelerin sayısının 1.600'e yaklaştığını aktaran Varank, teknoparkların sayısının 97'ye ulaştığını bildirdi.

Varank, geleceğin teknolojilerine yönelik derin bilimsel araştırmaların yapıldığı öncül AR-GE laboratuvarlarının sayısının her geçen gün arttığını, TÜBİTAK'ın araştırma enstitülerinde kritik teknolojilerin millileştirilmesine yönelik faaliyetlerin son sürat devam ettiğini belirterek, AR-GE harcamalarının milli gelire oranının son 20 yılda binde 5'ten yüzde 1,13'e yükseldiğini kaydetti.

AR-GE çalışanları ve araştırmacıların sayısındaki artış, çocukların "bilim ve teknoloji aşığı" olarak yetişmesi için hayata geçirilen yeni nesil çözümlere değinen Varank, "İşte Deneyap Teknoloji Atölyeleri bunlardan bir tanesi. 81 ilimizdeki 100 Deneyap Teknoloji Atölyesi'ndeki çocuklarımız yapay zekadan nesnelerin internetine, tasarımdan robotiğe kadar çok geniş bir yelpazede proje geliştirmeyi öğreniyor." dedi.

Varank, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'te düzenledikleri yarışmaların gençleri geleceğin teknolojilerine hazırladığını belirterek, TRT Çocuk'un başarılı dizisi "Rafadan Tayfa" ile gençlerin teknolojiye olan ilgisini artırmak için son dönemde güzel etkinlikler yaptıklarını, Teknolojik Tayfa'nın Bakanlık himayesinde Türkiye turuna çıktığını ve büyük ilgi gördüğünü ifade etti.

Rafadan Tayfa'nın üçüncü filmi Galaktik Tayfa'nın galasının geçen hafta gerçekleştirildiğini anımsatan Varank, filmin gösterime girdiği ilk hafta sonunda 440 bin seyirciye ulaştığını, Galaktik Tayfa'dan rekor beklediklerini bildirdi.

- "HER KESİMİNİN İLGİSİNİ BİLİMİN BÜYÜLEYİCİ DÜNYASINA ÇEKMEK İSTİYORUZ"

Mustafa Varank, bu yıl 3 lise öğrencisi kızı TÜBİTAK aracılığıyla Antarktika'ya göndereceklerini, Kutup Araştırma Projeleri Yarışması'nda birinci olan bu öğrencilerin 7. Ulusal Antarktika Bilim Seferi heyetine katılarak projelerini kutuplarda test etme imkanı elde edeceğini söyledi.

TÜBİTAK ile T3 Vakfı iş birliğiyle hayata geçirilen başarılı projelere değinen Varank, "İşte biz her türlü mecrayı kullanarak başta öğrencilerimiz olmak üzere 7'den 77'ye her kesimin ilgisini bilimin büyüleyici dünyasına çekmek istiyoruz." dedi.

Varank, Güngören Bilim Merkezi'nin de bu çabalardan bir tanesi olduğunu vurgulayarak, Konya, Kocaeli, Kayseri, Bursa, Elazığ ve Antalya Kepez'de bilim merkezi projelerinin tamamlandığını, 8 ilde daha devam ettiğini bildirdi.

- MERKEZDE MATEMATİKTEN ASTRONOMİ VE KODLAMAYA KADAR FARKLI EĞİTİMLER VERİLECEK

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, ilçelerin atölye ağırlıklı küçük ölçekli bilim merkezlerine verdikleri desteklere işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz bu güzel esere TÜBİTAK eliyle yaklaşık 4 milyon liralık katkı sağlayacağız. Güngören Belediyemiz de burayı hem inşa etmek hem de işletmek için 25 milyon liraya yakın yatırım gerçekleştirdi. Bilim merkezimizde 2 bin 500 metrekarelik kapalı alanda birçok hizmete ev sahipliği yapılacak. Deneyap Teknoloji Atölyesi, Planateryum ve Uzay Salonu, profesyonel ses kayıt stüdyosu ve farklı grafik tasarım imkanları bu hizmetlerden sadece birkaç tanesi... Buradaki atölyelerde gençlerimiz; matematik, astronomi, havacılık, uzay, doğa bilimleri, robotik kodlama ve tasarım eğitimleri alacaklar. Ayrıca takım çalışması, bilimsel, akılcı ve eleştirel düşünme gibi farklı yetenekler kazanacaklar."

- "HANİ 'PARTİLİ CUMHURBAŞKANI OLMAZ' DİYE YERİ GÖĞÜ İNLETİYORLARDI"

Mustafa Varank, gündemlerinin; "bilim, teknoloji ve inovasyon, yetkin insan kaynağı yetiştirmek, ülkeye değer katan eserler bırakmak" olduğunu aktararak, "Ama başkalarının gündeminde ne var? Koltuk kavgalarını, makam pazarlıklarını hepiniz takip ediyorsunuz. Aylardır, bir Cumhurbaşkanı adayı belirleyemeyen, bırakın belirlemeyi, daha adayı konuşmaya başlayamayan bir 6'lı masa var. Neredeyse ocak ayı bitecek ama şu anda Cumhurbaşkanı adaylığı belli olan bir tane Cumhur İttifakı var. Sayın Cumhurbaşkanımızın adaylığı ilk günden belli. Bu minval üzere Cumhur İttifakı olarak, ilk günden bu yana çalışmaya devam ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın karşısına kimi çıkaracaklar, toplanıp toplanıp bir türlü karar veremiyorlar." ifadelerini kullandı.

Dışarıdan baktıklarında 6'lı masanın Cumhurbaşkanı adaylarını belirleme gündemiyle toplandığını zannettiklerini belirten Varank, devamla şunları kaydetti:

"Meğerse bu toplantıların gündemi aday değil, koltuk pazarlığıymış. Ne diyorlar? '6'lı masadaki genel başkanların hepsi Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak' diyorlar. Hani 'partili Cumhurbaşkanı olmaz' diye yeri göğü inletiyorlardı. Hatta bu Cumhurbaşkanı yardımcıları, her karara imza atacaklarmış. O da yetmez, masadaki partilerin oyları binde 5 olsa dahi mutlaka bütün partilere birer bakanlık verilecekmiş. Ama bence bu da yetmez. Madem tüm sözlerini bir kenara bırakıyorlar, madem Anayasayı tanımayacaklarını bugünden ilan ediyorlar. Ben de kendilerine bu kürsüden bir öneride bulunmak istiyorum; bence 6'lı masanın genel başkanları, 2 ayda bir dönüşümlü olarak Cumhurbaşkanı olsunlar. Tabii burada bir sıralama problemi gündeme gelebilir. Sıralamayı da boy sırasına göre mi, yaş sırasına göre mi yapacaklar, bunun için de yazı tura atabilirler."

- "MİLLETİMİZ SANDIK ÖNÜNE GELİNCE GEREKENİ YAPACAK"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, muhalefetin durumunun trajikomik olduğunu ifade ederek, "Türkiye'nin yarınlarına yönelik söyleyecek tek bir sözleri, tek bir hayalleri, tek bir projeleri dahi yok. Varsa yoksa koltuk pazarlığı... Diğer yanda ise dur durak bilmeden icraatın peşinde koşan, yarınları planlayan bir Recep Tayyip Erdoğan var, Cumhur ittifakı var. Ben inanıyorum ki, bu tablonun hesabını milletimiz çok güzel tutuyor ve sandık önüne gelince de gerekeni yapacak." dedi.

- "ÇOCUKLARIMIZIN ÜLKEMİZİ GURURLANDIRMASINI İSTİYORUZ"

Güngören Belediye Başkanı Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir de Bilim Güngören merkezinde bir yıl içerisinde ilçedeki bütün ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin kullanacağı programları hazırladıklarını, bu öğrencilerin gelip atölyelere katılacağını, Deneyap programına katılıp sınavla 2 yıl burada eğitim alabileceğini anlattı.

Demir, "Bilim Güngören merkezimizdeki çalışmalarımız ve yeni hayata geçireceğimiz projelerle burada yaşayan çocuklarımızın ilçemizi ve ülkemizi gururlandırmasını istiyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından Bilim Güngören merkezinin açılış kurdelesini kesen Bakan Varank, "Bu merkez, en büyük değerimiz olan evlatlarımıza ve çocuklarımıza çok büyük katkılar sağlayacak işlere imza atacak. Böyle bir vizyoner projeye katkı sağlamaktan çok mutlu ve gururluyuz. Buradan yetişecek evlatlarımız inşallah ülkemizin en başarılı elemanları olacak." ifadelerini kullandı.