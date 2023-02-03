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Politika

Bakan Varank, İmamoğlu'nu fena ti'ye aldı: Seviyorsan git konuş bence

Sesinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a benzetildiğini söyleyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ti'ye alan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 'Seviyorsan git konuş bence' diye yazdı.

3 Şubat 2023 Cuma 11:09 - Güncelleme:
Bakan Varank, İmamoğlu'nu fena ti'ye aldı: Seviyorsan git konuş bence
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na sosyal medya üzerinden imalı göndermede bulundu.

Twitter hesabından, sesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a benzetildiğini söyleyen İmamoğlu'nun görüntülerini paylaşan Bakan Varank, "Seviyorsan git konuş bence..." diye yazdı.

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