Bakan Varank, İmamoğlu'nu fena ti'ye aldı: Seviyorsan git konuş bence

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na sosyal medya üzerinden imalı göndermede bulundu.
Twitter hesabından, sesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a benzetildiğini söyleyen İmamoğlu'nun görüntülerini paylaşan Bakan Varank, "Seviyorsan git konuş bence..." diye yazdı.
"SEVİYORSAN GİT KONUŞ BENCE"— Star Gazetesi ���� (@stargazete) February 3, 2023
İmamoğlu'nun yaptığı konuşma sırasında, Başkan Erdoğan'a benzetildiğini söylemesi üzerine Bakan Varank (@varank), İmamoğlu'nu "seviyorsan git konuş bence" diyerek tiye aldı. pic.twitter.com/DFBglD2w57