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Politika

Bakan Varank, Kılıçdaroğlu'nun sözlerini arşivden çıkardı: Bunun adı şizofrenidir

Kılıçdaroğlu'nun 6 yıl önce PKK'nın yayın organı İMC TV'deki sözlerini hatırlatan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, 'Bunun adı şizofrenidir' yorumunda bulundu.

6 Ekim 2021 Çarşamba 21:39 - Güncelleme: 6 Ekim 2021 Çarşamba 21:39
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Yeni Anayasa tartışmaları ile ilgili açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yasadaki ilk 4 maddenin değişme fikrini eleştirerek "Biz yeni Anayasa diyoruz, birileri de çıkıyor 'Gerekirse ilk 4 maddeyi de değiştiririz.' diyerek hemen PKK güdümündeki siyasi yapıya göz kırpmaya çalışıyor. İlk 4 maddeyi değiştirme fikri CHP ve tüm CHP'lilerin iradesi midir, yoksa Kılıçdaroğlu'nun kişisel işi midir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamaları sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 2015 yılında terör örgütü PKK'ya yakın bir yayın organı olan İMC TV'de Anayasa ile ilgili söylediği sözleri akıllara getirdi.

Kılıçdaroğlu'nun İMC TV'deki sözlerini hatırlatan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Terör örgütü propagandası yaptığı için kapatılan İMÇ TV'de söyledikleri hala arşivlerde duran birisinin bu tiviti atabilmesi için profesyonel yalancı olması yetmez; bunun adı şizofrenidir..." dedi.

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