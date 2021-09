Bakan Varank: Programın ilk çağrısında 127 araştırmacının 21 farklı ülkeden ekosistemimize çekilmesini sağladık

AA 29 Eylül 2021 Çarşamba 12:02 - Güncelleme: 29 Eylül 2021 Çarşamba 12:27

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) 2021-2022 akademik yılı açılış töreninde konuşan Varank, okullarından çok uzun süre uzak kalan öğrencilerin heyecanını paylaştığını, gençlerin salgının gölgesinde geçen son 1,5 yılda kampüs atmosferini, yüz yüze eğitim tecrübesini yaşayamadığını söyledi.

Salgınla mücadelede önemli mesafeler kat ettiklerine işaret eden Varank, "Şimdi yeniden yüz yüze eğitime başlıyoruz. Bilimin merkezi üniversitelerimiz tekrar eski canlı günlerine dönüyor. Tabii bu sevincimizin kesintiye uğramaması için tedbiri hiçbir zaman elden bırakmamamız gerekiyor. Herkesin aşısını olması, maske, mesafe, temizlik kurallarına harfiyen uyması şart. Hep birlikte bu illeti yeneceğiz ve ülkemizi pandemi sonrası sürecin kazananı yapacağız." ifadelerini kullandı.

Varank, gençlere çekinmeden aşı olmaları konusunda tavsiyede bulunarak, yerli aşı çalışmalarında gönüllü olduğuna ve salgınla mücadelede aşının önemine değindi.

Üniversitelerin, bilginin üretildiği ve teknolojinin geliştirildiği, nitelikli insan kaynağının yetiştiği değerli kurumlar olduğunu aktaran Varank, üniversitelerin bu açıdan ülkenin kalkınma hamlesinde hayati rolü bulunduğunu vurguladı.

- "MİLYONLARCA GENCİMİZ DEVLET ÜNİVERSİTELERİNDE ÜCRETSİZ ŞEKİLDE EĞİTİM ALABİLİYOR"

Bakan Varank, bunun bilincinde olarak göreve geldikleri ilk günden itibaren üniversitelerin niceliğini ve niteliğini artıracak işlere odaklandıklarını anlatarak, her alanda olduğu gibi yüksek öğretim alanında da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde büyük reformlara imza attıklarını kaydetti.

Varank, 19 yıl önce, ülkenin belli şehirlerinde toplanmış az sayıda üniversite bulunduğunu, gençlerin büyük çoğunluğu için üniversitelere ulaşmanın bir hayalden ibaret olduğunu hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Üstün başarı gösterip buraları kazansalar bile maddi zorluklar nedeniyle okuyamayan gençlerimiz vardı. Bugün, Cumhurbaşkanımızın vizyonu sayesinde 81 ilimizin tamamında üniversite bulunuyor. Milyonlarca gencimiz devlet üniversitelerinde ücretsiz şekilde eğitim alabiliyor. Devlet yurtlarında çok uygun fiyatlara konaklayabiliyor. Yine devletimiz tarafından sağlanan burslarla ya da kredilerle masraflarını karşılayabiliyor. Yaptığımız yatırımlar sayesinde yükseköğretimi, eğitime ulaşım imkanı olan dar grupların tekelinden çıkardık. Hamd olsun, artık isteyen her gencimizin yükseköğretime erişme hakkı var. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimiz en büyük sermayemiz. Ekonomide, sanayide ve özellikle teknolojide yapacağımız atılımları ancak iyi yetişmiş bir gençliğin öncülüğünde gerçekleştirebiliriz. Bugün geldiğimiz noktada üniversitelerimizin nicelik sorunu çözülmüştür. Şimdi ise önceliğimiz, üniversitelerin niteliğinin artırılması. Bunun için de hem Bakanlık olarak hem de diğer kurumlarımızla çok özel politikalar tasarlayıp uyguluyoruz. Üniversitelerimizin ihtisaslaşmasını, ülkemizin ekonomisine daha büyük katkılar sunmasını istiyoruz."

Bakan Varank, üniversite öğrencisi olduğu dönemde yaşanan sıkıntıları anlatarak, AK Parti hükümetlerinin öğrencilere sağladığı desteklerden bahsetti.

- "GELİN HER ALANDA İŞ BİRLİKLERİMİZİ GELİŞTİRELİM"

Dünya genelinde de artık üniversitelerin tek tip teorik eğitimler verilen izole yapılar olma döneminin bittiğine dikkati çeken Varank, bu yüzden Türkiye'deki üniversitelerin de çevresindeki ekonomik ve sosyal hayatla daha fazla iç içe olması, bu alanlardaki yeniliklere öncülük etmesi gerektiğini belirtti.

Sanayicilere ve akademi camiasına çağrıda bulunan Varank, şunları kaydetti:

"Gelin her alanda iş birliklerimizi geliştirelim, yaygınlaştıralım ve hep beraber daha büyük işlere imza atalım. Kamu olarak her zaman yanınızdayız. Bu iş birlikleri için gerekli tüm altyapıları kurduk, hala da geliştiriyoruz. Araştırma altyapılarımız, test laboratuvarlarımız, teknoloji geliştirme bölgelerimiz, teknoloji transfer ofislerimiz, girişimcilik merkezlerimiz her zaman hizmetinizde. Fikri mülkiyetin korunmasıyla ilgili çok iyi işleyen bir sistem inşa ettik. Akademiye yönelik o kadar çok desteğimiz var ki yeter ki yenilikçi projelerle gelin. Konu artık imkansızlıktan daha çok vizyonla ilgili. Artık üniversitelerimizde katma değere dönüşecek daha fazla bilginin ve teknolojinin üretilmesine, bunların ticarileştirilerek ekonomiye kazandırılmasına ihtiyacımız var. Teknolojik gelişmelerin baş döndürücü bir hızla yaşandığı bu dijital çağda rekabetçiliğimizi koruyabilmemizin yolu ancak üniversitelerimizin aktif katkısıyla mümkün. Akademi dünyamızdan bu konuya çok daha özel bir ilgi beklediğimi belirtmek istiyorum."

- "MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLESİ VİZYONU SANAYİ VE TEKNOLOJİ POLİTİKALARIMIZIN OMURGASINI OLUŞTURUYOR"

Varank, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde çerçevesi çizilen Milli Teknoloji Hamlesi Vizyonu'nun sanayi ve teknoloji politikalarının omurgasını oluşturduğunu ifade ederek, ülkeyi kritik teknolojilerin pazarı değil, üreticisi konumuna getirecek kapsamlı politikaları bu vizyon çerçevesinde uyguladıklarını vurguladı.

Gençlerin ve bilim insanlarının, milli teknoloji hamlesinin figüranları olmadığını, baş rol oyuncuları olduğuna işaret eden Varank, "Yüksek teknoloji, girişimcilik ve beşeri sermaye, tasarladığımız politikalarda ana odakları oluşturuyor. Tabii bu konularda üniversitelerimizin kritik rolleri ve katkıları söz konusu. Bu doğrultuda Bakanlık olarak üniversitelerimize ve akademisyenlerimize önemli destekler sağlıyoruz. Mesela TUBİTAK vasıtasıyla uyguladığımız Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı ile alanında lider bilim insanlarını dünyanın dört bir yanından ülkemize çekiyoruz. Programın ilk çağrısında 127 araştırmacının 21 farklı ülkeden ekosistemimize çekilmesini sağladık. Her bir araştırmacının en az 5 lisansüstü öğrenci yetiştireceğini düşündüğünüzde programın çarpan etkisinin çok daha fazla olacağı aşikar. Bu programı, şimdi ulusal düzeyde uyguladığımız bir versiyonu da var. Ülke içinde görev yapan siz değerli akademisyenlerimizin de bundan istifade etmenizi tavsiye ederim." diye konuştu.

Varank, benzer şekilde Sanayi Doktora Programı ile de üniversite-sanayi iş birliğinde nitelikli insan kaynağının yetişmesine destek verdiklerini dile getirerek, "Halihazırda 49 üniversitenin, 210 sanayi kuruluşuyla birlikte yürüttüğü projelerle 1162 doktora öğrenci eğitimlerine devam ediyor. Stajyer Araştırmacı Burs Programı ile daha lisans seviyesindeki öğrencilerimizin araştırma ekosistemine doğrudan dahil olmasının önünü açıyoruz. İlk çağrımız kapsamında 145 farklı üniversiteden toplam 1500 lisans öğrencisi TÜBİTAK tarafından desteklenen veya yürütülen araştırma projelerinde bizzat görev aldı. Genç yaşlarda Ar-Ge ve yenilik ekosistemindeki atmosferi teneffüs eden bu gençlerimizin ileride çok önemli araştırma projelerine imza atacağına yürekten inanıyorum. Önceki gün, Sayın Cumhurbaşkanımız akademiye yönelik iki yeni destek programının duyurusunu bizzat yaptı. Bunlardan ilki Stajyer Araştırmacı Burs Programı'nın 2021 yılı çağrısı. Bu çağrıda da 1500 lisans öğrencimize ulaşarak onlardan araştırma projelerinde istifade etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Nobel Ödüllü bilim insanı Aziz Sancar adına doktora sonrası araştırma bursu programı başlattıklarını dile getiren Varank, geçen hafta TEKNOFEST'e katılan Aziz Sancar ile ülkedeki akademik ve teknolojik gelişmeleri değerlendirme fırsatı bulduklarını söyledi.

Varank, bu programa mutlaka başvurulması gerektiğini vurgulayarak, "Tam bir Türkiye aşığı olan hocamız, bu programla akademimize katkı sunacak olmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade etti. Bu özel programda doktora sonrası araştırma yapacak genç bilim insanlarını Aziz hocamız bizzat seçecek ve kendi laboratuvarında 2 yıl boyunca doktora sonrası araştırmalarda onlarla çalışacak. Önümüzdeki yıl başında başlayacak programın seçilen araştırmacılar için çok kıymetli bir deneyim olacağına eminim." diye konuştu.

TÜBİTAK ile uzun zamandan beri akademiye çok geniş bir spektrumda destekler sağladıklarını belirten Varank, son 19 yılda verdiklerin desteklerin büyüklüğünün güncel rakamlarla 21 milyar liraya ulaştığını dile getirdi.

- "TEKNOPARK SAYISI 89'A ULAŞTI"

Bakan Varank, üniversitelerde üretilen bilginin ticarileşmesi ve ekonomiye yön vermesi için buralarda girişimcilik kültürünün gelişmesinin şart olduğunu, bu konuda da çok önemli desteklerinin söz konusu olduğunu ifade etti.

Gerek oluşturdukları altyapılarla gerekse sağladıkları finansal desteklerle gençlerle ve akademisyenlerin yenilikçi projelerini hayata geçirmelerine her zaman yardımcı olduklarını vurgulayan Varanak, şöyle devam etti:

"İşte teknoparklar, teknoloji girişimciliğini desteklemek üzere kullandığımız temel politika araçlarından biri. Teknoparklarda hayata atılan girişimciler nitelikli bir ekosistemin ve altyapının keyfini çıkardığı gibi birçok vergisel destekten faydalanıyor. 2002 yılında sadece 5 teknopark varken bugün bu sayı 89'a ulaştı. Teknoparkların inşasına ayırdığımız kaynak miktarı 1 milyar liraya ulaşmış durumda. Hemen yanı başınızdaki Bilişim Vadisi, teknoparkların en güzel örneklerinden biri. Mobilite teknolojileri ve yazılım alanında ihtisaslaşmış birçok firma burada yeni ürün ve hizmetlerini geliştiriyor hatta bugün orada '42 Kocaeli Yazılım Okulu'nun da açılışını yapacağız. Gençlerimize bu okuldan azami düzeyde istifade etmesini tavsiye ediyorum. Yeni ekonomik düzende dijital teknolojilerin ve yapay zekanın yeri çok önemli. Bu alanlarda söz sahibi olmanın yolu da güçlü bir yazılımcı ordusuna sahip olmaktan geçiyor."

- "GİRİŞİM SERMAYESİ FONLARI GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ İÇİN HAYATİ ÖNEME SAHİP"

Bakan Varank, oluşturdukları altyapıların girişimcilik konusunda büyük bir ihtiyacı giderdiğini ancak bu iş için finansmanın da gerekli olduğunu belirterek, "Erken aşamalarda riskli görülen özellikle teknoloji tabanlı girişimler, geleneksel banka kredilerinden neredeyse hiç faydalanamıyor. Bu noktada girişim sermayesi fonları, girişimcilik ekosistemi için hayati öneme sahip. Dolayısıyla gerek kendi kurduğumuz gerekse destek sağladığımız fonlarla girişimcilerimizin kullanabileceği kaynaklar oluşturuyoruz. Bu fonlara ek olarak, Kalkınma Ajansları, TÜBİTAK ve KOSGEB üzerinden girişimcilere sağladığımız birçok destek de mevcut. Desteklerimizin detayları için sizleri 'www.yatirimadestek.gov.tr' internet sayfasını ziyaret etmeye davet ediyorum. Bu platform aracılığıyla teşvik robotunu kullanabilir ve tüm destekler hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz." diye konuştu.

Gençlere seslenen Varank, "Sevgili gençler, siz yeter ki yenilikçi fikirlerinizle gelin. Biz bu sürecin her aşamasında yanınızdayız." dedi.

Eğitimden alan kiralamasına, mentorlükten finansmana kadar her konuda gençlerin işini kolaylaştıracak araçlarının bulunduğunu dile getiren Varank, "Ne zaman isterseniz KOSGEB'in, TÜBİTAK'ın ve kalkınma ajanslarının kapısını çalmaktan ya da direkt Bakanlığımıza müracaat etmekten çekinmeyin. Hükümet olarak ana gündemimiz, her zaman milletimizin refahını artırmak, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine taşımak oldu. Bu gündem doğrultusunda gece gündüz çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz. 19 yıldır yürüttüğümüz tüm çalışmaları hep veriye dayanan bilimsel temelli bir anlayışla sürdürdük. Kovid-19 pandemisiyle mücadelede danıştığımız bilim kurulu da bu yaklaşımın en somut ve güncel örneği. Onun için önümüzdeki dönemde de en büyük paydaşımız olan, bilginin merkezi konumundaki üniversitelerimizin gelişimi için yoğun çaba göstereceğiz." ifadelerini kullandı.

- "GTÜ ARAŞTIRMA ÜNİVERSİTESİ KİMLİĞİNİ GÜÇLENDİRMEKTEDİR"

GTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan da üniversite hakkında bilgi vererek, birçok sıralamada üst basamaklarda yer aldıklarını söyledi.

Hem iş bulma hem de sektörün mezunlarını işe alma sürecinde ilk 10 içinde yer aldıklarını belirten Aslan, "GTÜ araştırma üniversitesi kimliğini güçlendirmektedir. Uçak mühendisliği bölümüyle geliştireceğimiz teknolojilerle ülkemize katma değer sağlamaya devam edeceğiz. Bilimsel çıktıları sanayiyle buluşturarak katma değer üretiyoruz. Sanayinin kalbinde yer alıyoruz ve bunun için üniversite-sanayi iş birliğini oldukça önemsiyoruz. Üniversite kapımız sanayicilere açıktır ve açık olmaya devam edecektir. Bölgemiz ve ülkemiz adına teknoparkımız parlayan bir yıldız olacaktır. Ülkemiz dünyanın en bereketli topraklarına sahiptir. Bu topraklar akıllı modern tekniklerle dünyanın gözbebeği olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından Rektör Aslan, Bakan Varank'a günün anısına hediye takdim etti.

Bakan Varank, daha sonra 2021 yılı akademik ödüllerini almaya hak kazanan öğretim üyelerine plaketlerini verdi.

Varank ve beraberindekiler, ardından GTÜ'nün TEKNOFEST'te derece alan öğrenci ve araçlarının bulunduğu stantları ziyaret etti. Bakan Varank, öğrencilerin geliştirdiği bazı araçları imzaladı.

Programa, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, akademik personel ve öğrenciler katıldı.