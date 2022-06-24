Bakan Varank: Sağlık çalışanlarımızın yaşam standartlarını yükseltecek adımlar attık

Dijital Sağlık ve Biyoinformatik Derneği tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen DİJİTALİST 2022 Kongresi bugün Yeşilköy'de gerçekleşti. Kongreye Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, üniversite rektörleri, projeye destek veren şirketlerin yöneticileri ve dernek üyeleri katıldı.

"SAĞLIK ÜRÜN VE TEKNOLOJİLERİNİN GELİŞİTİRİLMESİNDE TÜRKİYE'Yİ ÖNCÜ YAPMAK İSTİYORUZ"

Kongrede konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank "Bir taraftan şehir hastaneleri ile en yenilikçi yapıları inşa ederken, diğer taraftan dünyanın belki de en nitelikli sağlık çalışanlarını yetiştirerek ülkemize kazandırdık. Sağlık çalışanlarımızın yaşam standartlarını yükseltecek adımlar attık. Tüm bu atılımlar sayesinde teknolojisi ve insanı kucaklayan yapısıyla dünyada örnek gösterilen bir sağlık ekosistemini inşa ettik. Malum, ülkeler sağlık sistemlerindeki en zorlu mücadeleyi pandemi sürecinde verdi. Gelişmiş denilen ülkelerin bu mücadelede nasıl sınıfta kaldıklarına hepimiz şahit olduk. Türkiye ise pandemiye karşı verdiği mücadele ile adeta bir rol model oldu. Bu bağlamda pandemi, sağlık alanında attığımız adımların ne kadar isabetli olduğunu bir kez daha gösterdi. İşte Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak biz de bu sisteme daha fazla nasıl katkı sağlarız bunun için gayret ediyoruz. Küresel rekabet gücümüzü artıracak, teknolojik bağımsızlığımızı güçlendirecek bir Ar-Ge ve inovasyon ekosistemi oluşturmaya odaklanmış durumdayız. Böylece sağlık ürün ve teknolojilerinin geliştirilmesinde de Türkiye'yi öncü ülkelerden yapmak istiyoruz. Bu bilinçle, Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla hazırladığımız 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejimizde sağlık sektörünü odak sektörler arasına dahil ettik. Kurduğumuz teknoparklar, kuluçka merkezleri ve girişim sermayesi fonları ile girişimcilerimize her türlü imkânı sağlıyoruz. Stratejik ürünlerin milli imkanlarla üretilmesi için başlattığımız Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programıyla sağlık sektörünü de destekliyoruz. TÜBİTAK, Kalkınma Ajansları ve KOSGEB aracılığıyla sağlık bilimleri alanında akademinin, sanayinin, kamunun Ar-Ge projelerine ve sağlık yatırımlarına destek oluyoruz. Yine özellikle araştırmacılarımızın uluslararası fon imkanlarından daha etkin biçimde faydalanmalarını teşvik ediyoruz. Bu noktada araştırmacılara ve girişimcilere bir çağrıda bulunmak istiyorum: Avrupa Birliği Ufuk Avrupa ve Dijital Avrupa programları önemli finansman imkanları sunuyor. Alanındaki en iyi araştırmacı ve kurumlarla iş birliği yaparak; geleceğin teknolojilerine yön verecek projelerde sizler de yer alabilirsiniz. Lütfen buralara başvurun. TÜBİTAK'ın düzenlediği proje yazma ve ortak bulma etkinliklerine mutlaka katılın. Böylece, en gelişmiş araştırma altyapılarında alanındaki en yetkin aktörler ile çalışarak çığır açıcı işlere imza atın" ifadelerini kullandı.

Bakan Varank sözlerine şöyle devam etti: Lisans düzeyinde öğrenim gören gençlerimizi araştırma projelerine dahil ederek Ar-Ge kültürü kazanmalarını teşvik ettiğimiz bir TÜBİTAK Stajyer Araştırmacı Burs Programımız var. 2021 yılı sonunda bu program kapsamında yapılan başvuruların değerlendirmelerini tamamladık. 116 üniversiteden, aralarında sağlık bilimleri öğrencilerinin de yer aldığı 1512 lisans öğrencimiz desteklediğimiz 1394 projede bilimsel araştırma tecrübesi kazanacak. Bu lisans öğrencilerimiz 6 ay boyunca araştırma yaparken bizden aylık 1250 lira burs desteği alacak. Tüm araştırmacılarımıza, öğrencilerimize ve ülkemize hayırlı uğurlu olsun.