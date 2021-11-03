Son safhaya geldi, süpersonik hızlarda çalışacak! Bakan Varank tarih verdi

3 Kasım 2021 Çarşamba 10:50 - Güncelleme: 3 Kasım 2021 Çarşamba 11:03

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bütçe sunumunda açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla üretim yolculuğuna çıkan Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) 2022'nin sonunda banttan inecek.

Bakan Varank, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Yılın ilk 9 ayında 161 milyar liranın üzerinde yatırım tutarı olan 8 bin 564 teşvik belgesi düzenledik.

Üretim, ihracat ve inovasyon öncülüğünde yakaladığımız sağlıklı büyüme trendini önümüzdeki dönemde de sürdüreceğiz.

(TOGG) Hedeflendiği şekilde ilk araç, 2022'nin sonunda seri üretim bandından inmiş olacak."

KOVİD-19 TEDAVİSİNDE KULLANILACAK

KOVİD-19 tedavisinde kullanılabilecek Montelukast ve Ribavirin ilaçlarında da Faz-2 klinik çalışmaları sürüyor. Montelukast'ta yakın zamanda acil kullanım izni aşamasına gelmeyi planlıyoruz.