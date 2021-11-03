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Politika

Son safhaya geldi, süpersonik hızlarda çalışacak! Bakan Varank tarih verdi

Yerli otomobil TOGG'un üretim yolculuğu planlandığı şekilde devam ediyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 'Sıvı yakıtlı RAMJET Projesi'nde son safhaya geldik. 2022'de süpersonik hızlarda çalışan bir RAMJET motoru prototipini ortaya çıkaracağız.' dedi. Ayrıca Bakan Varank TOGG'da hedeflendiği şekilde ilk araç, 2022'nin sonunda seri üretim bandından inmiş olacağını belirtti.

3 Kasım 2021 Çarşamba 10:50 - Güncelleme: 3 Kasım 2021 Çarşamba 11:03
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bütçe sunumunda açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla üretim yolculuğuna çıkan Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) 2022'nin sonunda banttan inecek.

Bakan Varank, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Yılın ilk 9 ayında 161 milyar liranın üzerinde yatırım tutarı olan 8 bin 564 teşvik belgesi düzenledik.

Üretim, ihracat ve inovasyon öncülüğünde yakaladığımız sağlıklı büyüme trendini önümüzdeki dönemde de sürdüreceğiz.

(TOGG) Hedeflendiği şekilde ilk araç, 2022'nin sonunda seri üretim bandından inmiş olacak."

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