Bakan Varank: Türkiye'nin mağduriyet sosuna bulanmış kötü tiyatro girişimleriyle kaybedecek vakti yok

Varank, Denizli Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulan Teknik Tekstil Merkezinin açılışında yaptığı konuşmada, "Durmak yok, yola devam" sloganı çerçevesinde ülkeye hizmet etmek için karış karış dolaştıklarını ifade etti.

Gündemlerinin girişimcilik, katma değer, istihdam olduğunu vurgulayan Varank, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin rol yapmayı beceremeyen oyuncuların oynadığı mağduriyet sosuna bulanmış kötü tiyatro girişimleriyle kaybedecek vakti yok diyor, temel atmalara, büyük açılışlara, proje tanıtımlarına yetişmeye çalışıyoruz. Eminim milletimiz de bizim bu gayretimizi görüyor ve not ediyor inşallah zamanı geldiğinde de doğru tercihleri yaparak bu gayretin gereğini inşallah yerine getirecektir diye düşünüyoruz."

Küresel rekabet ortamında kalıcı olabilmek için şirketlerin, sektörlerin kendisini sürekli güncellemek ve dönüştürmek mecburiyetinde olduğuna işaret eden Varank, Türkiye'yi bu küresel dönüşüm sürecinin kazananlarından biri yapmak için var güçleriyle çalıştıklarını söyledi.

Planlı sanayi altyapılarından iş ve yatırım ortamına, AR-GE ve teknoloji ekosisteminden bölgesel kalkınmaya kadar birçok alanda veri odaklı politikalar uyguladıklarını anlatan Varank, şunları ifade etti:

"Bir yandan ulusal kaynaklarımızı verimli bir şekilde kullanarak doğru alanlara yönlendirmeye çalışırken diğer yandan uluslararası finansman kaynaklarından da azami derecede istifade etmeye çalışıyoruz. Bu finansman kaynaklarının başında Avrupa Birliği ile yürüttüğümüz Rekabetçi Sektörler Programı geliyor. Bölgesel rekabet edebilirlik temasıyla birinci dönemini 2018 yılında tamamladığımız bu programla 262 yeni işletmenin kurulmasına KOBİ'lerin kullanımı için yaklaşık 10 milyar liralık bir fon oluşturulmasına vesile olduk. İkinci dönemimizde ise küresel rekabette yenilikçi ürünlerle gücümüzü artırmayı hedefleyerek, programın odağını rekabetçilik ve yenilikçilik olarak belirledik. Bu dönemde 41 farklı projeye yaklaşık 2,5 milyar lira katkı sunacağız."

Denizli'de tekstil sektörünü odağına alan örnek bir proje olan Teknik Tekstile Dönüşüm Projesi'ni yürüttüklerini belirten Varank, proje şemsiyesi altında birçok başlıkta KOBİ'lerin altyapılarını ve yenilikçilik kapasitesini güçlendireceklerini söyledi.

Bakan Varank, projenin en önemli çıktısının açılışı yapılan Merkez olduğunu dile getirerek, tekstilin milli gelire katkısı, sanayi üretimindeki payı, sağladığı istihdam ve yatırımlar anlamında ülkenin en önde gelen sektörlerinden olduğunu vurguladı.

-"'TEKSTİLİ BIRAKMAMIZ LAZIM' DİYENLER VARDI"

Tekstil ve hazır giyimde Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin en büyük 3 tedarikçisi arasında yer aldığına dikkati çeken Varank, şöyle devam etti:

"Geçtiğimiz günlerde açıklanan güncel verilere göre tekstilde bir rekora daha imza atarak ilk 11 ayda 9,5 milyar dolarlık ihracat yapmayı başardık. Ancak eski iş yapma alışkanlıklarımız ve ürünlerimizle bu başarıyı da elbette sürdürülebilir kılmamız mümkün değil. Biz tabii tekstil, hazır giyim, konfeksiyon alanlarına gerçekten oldukça önemli yatırımlar yaptık. Firmalarımızın bu alanlarda ileriye gitmesi için onları destekledik. Geldiğimiz noktada en fazla dış ticaret fazlası veren sektörlerden bir tanesi de tekstil, hazır giyim ve konfeksiyon sektörü. Tabii bizim arkadaşlarımızın arasında da 'tekstili konfeksiyon işlerini artık bırakmamız lazım' diyenler vardı. Sayın Ali Babacan tekstilcileri toplardı, derdi ki 'Artık bu sektörlerden çıkın, bu sektörlerde gelecek yok.' Gemicileri, tersanecileri toplardı derdi ki 'Siz bu sektörden çıkın, tersaneciliğin geleceği yok.' ama bugün geldiğimiz noktada tekstil en fazla dış ticaret fazlası verdiğimiz sektörlerden bir tanesi. Avrupa'nın en teknolojik gemilerini kim üretiyor? Türkiye üretiyor."

Meselelere tek açıdan bakmadıklarını belirten Varank, "Biz 85 milyonluk bir ülkeyiz. Elbette teknolojiye yatırım yapıyoruz. AR-GE'ye yatırım yapıyoruz, katma değerli işlere yatırım yapıyoruz ama insan yoğun işlere de yatırım yapmak, istihdam oluşturmak mecburiyetindeyiz." dedi.

- "FASON ÜRETİMİN BİR ADIM ÖTESİNE GEÇMEMİZ LAZIM"

Bakan Varank, gelinen noktanın Türkiye açısından bir başarı olduğunu dile getirerek, "Bunu çok daha ileri noktalara götürmemiz, sürdürülebilirliği sağlamamız lazım. Yenilikçi ve daha kaliteli ürünler çıkarabilen rakiplerimizin sayısı gün geçtikçe artıyor. Ayrıca kullanıcıların ve global markaların ürünlerinden beklentileri de giderek artıyor. Artık fason üretimin bir adım ötesine geçmemiz lazım. Küresel rekabet gücümüzü artırmak için AR-GE ve ileri teknolojiyi birleştiren ürünleri portföyümüze eklememiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Pandemi sürecinde teknik tekstilin sektör içinde en hızlı büyüyen segment haline geldiğini söyleyen Varank, teknik tekstil pazarının alt sektörlerle birlikte 160 milyar doları bulan bir ihracat pazarı olduğunun öngörüldüğünü kaydetti.

Varank, Türkiye'nin dünya teknik tekstil ihracatında 2021 yılındaki 2,4 milyar dolarlık performansıyla ilk 20'de yer aldığını ifade ederek, "Ancak Avrupa'nın en büyük tekstil ve konfeksiyon üretim kapasitesine sahip ülkemizin teknik tekstil alanında da daha rekabetçi bir hale gelmesi artık bir tercih değil, bir zorunluluk." dedi.

- "TEKNİK TEKSTİL ÇOK ÖNEMLİ"

Bakan Varank, rekabetçiliği sadece fiyatta arama döneminin geride kaldığını vurgulayarak şunları kaydetti:

"Yenilikçi, çevreye saygılı, katma değeri daha yüksek üretimle rekabetçiliğimizi sürdürmemiz gerekiyor. Tekstilde teknik tekstil tam da bu anlamda çok önemli bir husus. Teknik tekstil deyince sektörün içinde olmayanlar belki çok hızlı bir şekilde idrak edemeyebilirler ama az önce işte Ticaret Odası Başkanımız bir anlattı, bir örnek üründen bahsetti. Gösterdiği araç sürücü koltuğu, teknik tekstile en güzel örneklerden bir tanesi. Karbon kompozit kumaştan teknolojik bir ürün geliştirmişler. Ben kendilerini gerçekten tebrik ediyorum. Gelirken de firmalarımızın ürünlerine baktık. Yanmayan eldiveni bizzat test ettik. Çakmakla tutuşturduk, alev almadığını gördük. Tabii Togg konusunu elbette ben şirket yöneticisi arkadaşlara ileteceğim. Onlar da böyle yenilikçi ürünlere mutlaka ilgi göstereceklerdir."

Bakan Varank, Denizli Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulan Teknik Tekstil Merkezi'nin açılışında yaptığı konuşmada, yenilikçi ve katma değerli teknik tekstil ürünlerini üretebilecek kapasiteye sahip olunması gerektiğini, tekstil sektörüne öncülük eden Denizli'ye böylesi bir tesisin çok yakıştığını ifade etti.

Merkezdeki son teknoloji makine parkı sayesinde sanayiciler, üreticiler ve AR-GE yapan araştırmacılara önemli katkılar sunulacağını, 1000 metrekare kapalı alana sahip merkezin firmalara prototip üretim imkanı getirdiğini aktaran Varank, "Halihazırda konvansiyonel üretim yapan KOBİ'lerimiz ya da girişimcilerimiz, yüksek yatırım maliyetleri altına girmeden örnek ürünlerini bu tesisten çıkarabilecekler. Otomotiv, havacılık, sağlık, inşaat gibi birçok farklı sektörün kullanımına yönelik ürün fikirlerini burada yeşertebilecekler. Prototipi burada üretilen bu yenilikçi ürünler daha sonra seri üretimle yeni pazarların kapılarını aralayacak. Denizli, tekstil sektörünün lokomotif şehirlerinden biri dedik ama ben inanıyorum ki teknik tekstilde yaşayacağı dönüşümle birlikte Denizli, tekstil sektörünün Messi'si olacak ve inşallah tüm Türkiye'ye önderlik edecek."

Yaklaşık 80 milyon liralık bir bütçeyle destekledikleri proje kapsamında analiz, danışmanlık ve yönlendirme faaliyetleri de yürütüleceğini belirten Varank, bu merkezin devamlılığını sağlama noktasında tüm paydaşların sorumluluklarını yerine getireceğine inandığını söyledi.

- MODEL FABRİKALARIN SUNDUĞU ALTYAPI İMKANLARI

Bakanlık olarak ortak kullanım tesisleriyle girişimcilerin yükünü hafifletmeye gayret ettiklerine işaret eden Varank, şöyle konuştu:

"İnşallah 2023 sonunda çevre illerden firmalarımız da buraya gelerek hizmete almaya başlayacaklar. Ben bu vesileyle tüm sanayicilerimize, üreticilerimize bu kürsüden seslenmek istiyorum; lütfen bu tesislerimizin sunduğu fırsatları çok iyi değerlendirin. Enerji maliyetlerinde oluşan tablodan sanayicilerimiz muzdaripler, bunun farkındayız ama bakın model fabrika dediğimiz husus, sanayiciye şu imkanı getiriyor; hiçbir yatırım yapmadan, sadece süreçlerinizi yalınlaştırarak, proseslerimizi optimize ederek, tedarik süreçlerinizi bir yola koyarak verimliliklerinizi yüzde 20-30 artırma imkanınız var. İşte model fabrika gibi altyapılar bunları sağlıyor. Güneş enerjisinden, yenilenebilir enerjiden faydalanmamız lazım. Bunları devreye aldığımızda rekabetçiliğimiz çok daha artmış olacak. Çok daha ileri seviyeye gelmiş olacak."

Varank, gelecek dönemde bu merkezin yanına bir mesleki eğitim ve test merkezi de yapacaklarını dile getirdi.

- "SANKİ DALLAS DİZİSİ"

Gündemlerinin yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve kalkınma olduğunu, bunun için mücadele verdiklerini ifade eden Varank, muhalefetin ise kendi proje ve planlarını ortaya koymak yerine kendi aralarında mücadele ettiklerini kaydetti.

Varank, şöyle konuştu:

"Yani o kadar ilginç şeylere şahitlik ediyoruz ki şurada seçime kalmış 6 ay, ortada bir rakibimiz yok. Ve altılı masaya bakıyorsunuz, sürekli birbirleriyle uğraşıyorlar. Siyaseti öyle seviyelere çektiler ki emin olun vatandaş nezdinde siyasetin itibarı da ayaklar altına alınıyor. Bir tanesi çıkıyor diyor ki 'Benim diyor İmamoğlu'yla ilişkim, baba oğul ilişkisi'. İmamoğlu çıkıyor, diyor ki, 'Ben Meral Akşener'e abla' diyorum. Ondan sonra öbürü çıkıyor diyor ki 'CHP ailesinin adayı mutlaka Kılıçdaroğlu'dur.' Yani dinlediğinizde siyaset izlemiyorsunuz, sanki Dallas dizisini seyrediyorsunuz. Siyasetin amacı çözüm üretmektir. Vatandaşa alternatif ortaya koyabilmektir ama bizim muhalefetimiz ancak tiyatro oynuyor, dizi film çeviriyor. Böyle netice alacağını zannediyor. Biz onlara takılmıyoruz. Biz gündemimize odaklanıyoruz. Bizim gündemimiz Denizli'yi nasıl kalkındırırız, bu gündemle işte açılışlarımızı yaptık. Bugün imzalarımızı atacağız. Sanayi projelerini inşallah yoluna koyacağız. Biz gündemimize odaklandık Dallas dizisini izlemeyi biz tercih etmiyoruz, biz işimize bakıyoruz. İnşallah çok güzel neticeleri hep beraber alacağız."

Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün asgari ücret rakamını açıkladığını hatırlatarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hani bazı ekonomiciler var, sadece dolar kuruyla hesaplayıp ekonomici olduklarını zannediyor. İşte 8 bin 506 lira, 20 yıllık iktidarımızda en yüksek dolar kuru olan asgari ücret. Bu da çalışanlarımıza hayırlı uğurlu olsun. İş dünyamız tabi bununla ilgili 100 liralık katkısını asgari ücretteki, bunu da 250 liraya çıkarttık. Orada da işverenlerimizin elini biraz rahatlatmak istiyoruz. Yeni asgari ücretimiz hayırlı uğurlu olsun diyoruz."

Bakan Varank, açılışın ardından merkezde geliştirilen ateşe dayanıklı eldiveni test etti.

Açılışa Vali Yardımcısı Mehmet Okur, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör, MHP İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ile Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Ekonomik ve Sosyal Gelişim Bölüm Başkanı Birinci Müsteşarı Angel Gutierrez Hidalgo de Quintana da katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, program kapsamında Denizli Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi'nin temel atma törenine katıldı, raf üretimi yapan bir fabrikayı ve Denizli Sanayi Odası'nı ziyaret etti.