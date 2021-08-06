Bakan Varank'tan Özgür Özel'e bir tepki daha: Vatandaşımızı aldatmayı bırakın!

6 Ağustos 2021 Cuma 10:08 - Güncelleme: 6 Ağustos 2021 Cuma 10:33

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, yangın uçakları hakkındaki algı operasyonlarına devam ederken, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Özel'e bir cevap daha verdi.

"Vatandaşımızı aldatmayı bırakın!" diyerek bir paylaşımda bulunan Varank, "Uçağın resmi üreticisi CL215'lerin üretimi 1990'da bitti diyor, bu zat bizde 98 model uçak var diyor." diyerek konuya ilişkin bilgiler paylaştı.

Bakan Varank şöyle konuştu:

Vatandaşımızı aldatmayı bırakın! THK uçaklar CL215 diyor, bu zat hayır sendeki uçaklar İspanyadan gelen CL415 ile aynı sen bilmiyorsun diyor. Uçağın resmi üreticisi CL215'lerin üretimi 1990'da bitti diyor, bu zat bizde 98 model uçak var diyor. Doğru bilgiye ulaşmak sadece 1dk.

Bakan Varank'tan sert cevap: Israrla insanları aldatmaya çalışıyorlar