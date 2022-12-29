İSTANBUL 13°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Aralık 2022 Perşembe / 6 CemaziyelAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,7128
  • EURO
    19,9376
  • ALTIN
    1087.18
  • BIST100
    5345.61
  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Bakan Varank'tan 'gaz rezervi' tepkisi: CHP neye inanıyor ki
Politika

Bakan Varank'tan 'gaz rezervi' tepkisi: CHP neye inanıyor ki

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, CHP'nin 'gaz rezervi yalan' iddialarına 'CHP neye inanıyor ki zaten. Kilyos limanını yaparken en fazla uğraştığımız CHP'li vekiller oldu.' sözleriyle tepki gösterdi.

29 Aralık 2022 Perşembe 07:15 - Güncelleme:
Bakan Varank'tan 'gaz rezervi' tepkisi: CHP neye inanıyor ki
ABONE OL

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, CNN Türk yayınında CHP'nin 'gaz rezervi yalan' iddialarına sert cevap verdi.

"CHP neye inanıyor ki zaten" diyen Bakan Varank sözlerini şöyle sürdürdü: Kilyos limanını yaparken en fazla uğraştığımız CHP'li vekiller oldu. Gaz keşfinden sonra bu gazı karayla buluşturuyoruz. Siyasi liderlik çok önemli. Bu proje bunları anlatan çok önemli bir proje. Oradaki işin büyüklüğünü görmek için gidip görmek lazım. Bu iş ekonomik anlamda çok büyük katkı sağlayacak. Gaz keşfi Türkiye'nin üretiminde sıçrama sağlamış olacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.