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Politika

Bakan Varank'tan Kılıçdaroğlu'na tepki: Pabucumun hesap uzmanı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun '10 milyon işsiz var' iddialarına tepki göstererek '10 milyon işsiz olduğunu iddia eden pabucumun hesap uzmanı Kılıçdaroğlu, 50 bin 278 muhtara birer özel kalem atayarak işsizliği bitireceğine inanıyor.' dedi.

13 Mart 2021 Cumartesi 09:35 - Güncelleme: 13 Mart 2021 Cumartesi 09:35
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "10 milyon işsizimiz var. Her muhtarlığa bir kişi, özel kalem müdürü olarak atanırsa mesele biter." sözlerine resmi Twitter hesabından tepki gösterdi.

Bakan Varank, "10 milyon işsiz olduğunu iddia eden pabucumun hesap uzmanı Kılıçdaroğlu, 50 bin 278 muhtara birer özel kalem atayarak işsizliği bitireceğine inanıyor. E-devlet portalını tetris oyun sitesine çevirmeyi de akıl ederse Nobel Ekonomi Ödülü'nü alarak kesin tarihe geçer!" ifadelerini kullandı.

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