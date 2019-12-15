Meclis Genel Kurulunda “tek adam” tartışması yaşandı. 2020 bütçe görüşmelerinde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank sunum yaptı. Bakan Varank, CHP sıralarından gelen “tek adam” sözlerine CHP Genel Başkanı Kılçdaroğlu’nun kaybettiği seçimleri hatırlatarak yanıt verdi.

CEVABINI ALIRSINIZ

Varank, “Ben yüzde 52 oy almış Sayın Başkanımızın kabinesinin üyesiyim ona tek adam derseniz cevabını burada alırsınız. Demokrasi varsa buda konuşun hadi bakalım” dedi. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, “Seçilmemiş kabine üyesinin sergilediği tutum kabul edilemez” diye konuştu. Varank, “Erdoğan girdiği 14 seçimin tümünü ezici üstünlükle kazandı. Sizin üzerinizden atamadığınız kompleksin asıl nedeni de budur” diyerek Altay’a karşılık verdi.

Bakan Varank, Cumhuriyet Halk Partililerin“tek adam” ifadesiyle ilgili de şunları söyledi: “Siz bu demokrasi zaferlerini görmezden geleceksiniz. Tek adam rejimi diye ithamlarda bulunacaksınız. Tek adam kimdir biliyor musunuz? Girdiği 9 seçimi kaybedip koltuğunda oturan adama tek adam denir.”

GELECEĞİN YILDIZLARI

Bakan Varank konuşmasında, özel yetenekli çocuklar için Geleceğin Teknoloji Yıldızları Programı’nı başlattıklarını da belirterek, programla ortaokul ve lise seviyesindeki öğrencilere 3 yıl boyunca robotikten yapay zekaya, siber güvenlikten nanoteknolojiye kadar kapsamlı ve tamamen ücretsiz teknoloji eğitimleri sunduklarını kaydetti. Türkiye çapında 12 ilde eğitimleri başlattıklarını duyuran Varank, “2020’de 18 ilimiz daha Deneyap Teknoloji Atölyesine kavuşacak. Önümüzdeki 2 senede 81 ilde 100 Deneyap Teknoloji Atölyesi kuracağız. 5 yılda 50 bin öğrencimiz bu eğitimlerden yararlanacak” dedi.