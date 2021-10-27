Bakan Varank'tan muhalefetin yalanına görüntülü cevap

27 Ekim 2021 Çarşamba 08:39 - Güncelleme: 27 Ekim 2021 Çarşamba 08:39

Muhalefetin zaman zaman gündeme getirdiği 'yeni yatırım yok' eleştirisine bugüne kadar rakamlarla cevap veren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank bu kez görüntüler eşliğinde yanıt verdi.

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nin 19 yıl önceki hali ile bugünkü durumunu sosyal medya hesabından paylaşan Varank aradaki farkı gözler önüne serdi. Varank paylaşımında "Her fabrika açılışından sonra 40 yıllık yerleri yeniden açıyorlar diyen müzmin muhalifler bu görüntüye muhtemelen mantar tarlası diyecektir. Dürüst, gözü ve aklı olan herkes sadece Eskişehir OSB'de 2002'den beri ne kadar yeni üretim tesisi açılmış bu fotodan anlayabilir" dedi.

REKOR KIRIYORLAR

Bakan Varank, geçen yıl sonunda da, "Tek fabrika kurulmadı" diyen CHP'ye "Sizin görmezden geldiğiniz fabrikalar sayesinde ihracat rekorları kırılıyor" yanıtını vermiş ve açılan fabrikaların listesini yayınlamıştı. Varank, "Sadece ocak-kasım döneminde organize sanayi bölgelerinde 851 yeni fabrika üretime başladı" demişti.

GIDA TESİSİNE 'LOKANTA' DEDİLER

Yeni yatırımlarla ilgili en ilginç tartışma ise 1 yıl önce yaşanmıştı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Gaziantep'te açılışı yapılan 300 fabrikayla ilgili 'listede lokanta bile var' iddiasında bulunmuştu. Ancak lokanta denilen yerin 20 milyon liraya kurulan dondurulmuş gıda fabrikası olduğu ortaya çıkmıştı.