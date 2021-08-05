Bakan Varank'tan sert cevap: Israrla insanları aldatmaya çalışıyorlar

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e tepki gösterdi.
Varank, "İspanya'dan yangınlara müdahale için gelen uçaklarla Türk Hava Kurumu'nda atıl duran uçaklar aynı" yalanına imza atan Özel'e fotoğraflı cevap verdi.
Bakan Varank, "1969 model, 3 yıldır bakım bile yapılmamış bir uçaktan bilet alıp uçar mısınız?" diyen Mustafa Varank "Israrla yalan yanlış bilgilerle insanları aldatmaya çalışıyorlar. O uçaklar aynı değil!" diye yazdı.
Israrla yalan yanlış bilgilerle insanları aldatmaya çalışıyorlar. O UÇAKLAR AYNI DEĞİL!— Mustafa Varank (@varank) August 5, 2021
1969 model, 3 yıldır bakım bile yapılmamış bir uçaktan bilet alıp uçar mısınız? https://t.co/zxmtR6Aj8O pic.twitter.com/Y3ZOAqHKMZ