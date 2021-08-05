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Politika

Bakan Varank'tan sert cevap: Israrla insanları aldatmaya çalışıyorlar

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yangın söndürme uçakları üzerinde algı operasyonuna girişen Özgür Özel'e 'Israrla yalan yanlış bilgilerle insanları aldatmaya çalışıyorlar. 1969 model, 3 yıldır bakım bile yapılmamış bir uçaktan bilet alıp uçar mısınız?' sözleriyle tepki gösterdi

5 Ağustos 2021 Perşembe 12:37 - Güncelleme: 5 Ağustos 2021 Perşembe 12:37
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e tepki gösterdi.

Varank, "İspanya'dan yangınlara müdahale için gelen uçaklarla Türk Hava Kurumu'nda atıl duran uçaklar aynı" yalanına imza atan Özel'e fotoğraflı cevap verdi.

Bakan Varank, "1969 model, 3 yıldır bakım bile yapılmamış bir uçaktan bilet alıp uçar mısınız?" diyen Mustafa Varank "Israrla yalan yanlış bilgilerle insanları aldatmaya çalışıyorlar. O uçaklar aynı değil!" diye yazdı.

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