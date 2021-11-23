23 Kasım 2021 Salı 21:09 - Güncelleme: 23 Kasım 2021 Salı 21:24

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 24 TV'de Helin Aslan moderatörlüğünde, gazeteciler Belkıs Kılıçkaya ve Fadime Özkan'ın sorularını cevaplıyor.



Bakan Yanık'ın açıklamalarından bazı satırbaşları:

"Çok trajik ve çok can yakıcı. İnşallah Başak'ın vefatı bir farkındalık oluşturur. Biz de bunun için çalışıyoruz. Başak'a bir vefa borcumuz var"

"Başak Cengiz konusu beni çok etkileyen hadiselerden birisi. Ailesiyle iki kere görüştük ve davayı güncel olarak takip ediyoruz"

"Normal şartlarda bireyler veya kamu görevlileri, eğer toplum sağlığı açısından ya da kamu düzeni açısından tehdit oluşturduğunu düşündükleri kişiler varsa, otomatikman koruma altına alabilirler"

"Kitlesel anlamda, kadına yönelik şiddetle mücadele noktasında bir bilinç geliştirilmesi için eğitim çalışmalarımız var"