Bakan Yanık: 349 milyon 452 bin TL tutarında SED ödemesi yaptık

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ekim ayında toplam 349 milyon 452 bin TL tutarında SED ödemesi yaptıklarını duyurdu. Bakanlığın aile odaklı hizmet esasıyla çalışmalar yaptığını ifaden eden Bakan Yanık, özellikle çocukların sağlıklı gelişimleri için aileleri yanında büyümesine önem verdiklerini belirtti. Çocukların ekonomik nedenlerle ailelerinden kopmasının önlenmesi amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak SED hizmeti sunduklarını kaydeden Bakan Yanık, bu doğrultuda ihtiyaç sahiplerine aylık destek verildiğini ifade etti.

SED'in çocukların temel gereksinmeleri ile eğitim giderlerinin karşılanması için ailelere verildiğini anlatan Bakan Yanık, bu hizmetle çocukların aileleri yanında hayata hazırlandıklarını ve aile bütünlüğünün sağlandığını dile getirdi ve "İhtiyaç sahibi ailelerimize çocukları için ekim ayında toplam 349 milyon 452 bin TL tutarında Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesi yaptık" dedi.

SED'in sadece maddi desteği kapsamadığını belirten Bakan Yanık, "Çocuklarımızın sosyal açıdan gelişimlerine de önem veriyoruz. SED hizmetinden yararlanan çocuklarımız için sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler düzenleyerek onların sosyalleşmelerine katkıda bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Yanık, SED hizmetinden yaklaşık 150 bin çocuğun yararlandığını bildirdi.