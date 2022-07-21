Bakan Yanık, Azerbaycan temaslarını değerlendirdi: Yapacağımız çok şey var

Çalışma ziyaretleri kapsamında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bulunan Yanık, AA muhabirine iki ülkenin bakanlıkları arasında yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Aile ve sosyal hizmetlere yönelik çalışmalar açısından Azerbaycan'da iki kurumun bulunduğunu anlatan Yanık, bunlardan birinin ilgili bakanlık bir diğerinin ise kadın, aile ve çocuktan sorumlu Devlet Komitesi olduğunu söyledi.

Türkiye ve Azerbaycan arasında ilgili bakanlık ve komite ile yaklaşık bir yıldır çeşitli alanlara yönelik teknik çalışmaların yürütüldüğünü ifade eden Yanık, "Azerbaycan, bizim dost ve kardeş ülkemiz. Dolayısıyla Azerbaycan ile Bakanlığımız özelinde yaptığımız faaliyetlerin ve iyi uygulamaların tecrübe paylaşımlarını gerçekleştirmeye hazırız." dedi.

Burada yapılan teknik çalışmaların ardından yerinde inceleme ve temaslarda bulunduklarını dile getiren Yanık, "Karabağ Zaferi'nden sonra Azerbaycan'ı ziyaret etmek ve Şuşa'yı görmek bizim için çok önemliydi." diye konuştu.

- "ÇALIŞMALARI AYNI YOĞUNLUKTA SÜRDÜRECEĞİZ"

Çalışma ziyaretlerinin çok verimli geçtiğinin altını çizen Yanık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye 84 milyon, Azerbaycan 10 milyon nüfusa sahip. Aslında Anadolu'da 94 milyon nüfusumuzun olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla siyasi, ekonomik, askeri, ticari ve diplomatik anlamda yaptığımız iş birliğinin muhakkak sosyal anlamda da desteklenmesi gerektiğine inanıyoruz. İki ülkenin bakanlıkları ve Azerbaycan'daki kadın, çocuk, aileden sorumlu komite olarak sosyal iş birlikleri kapsamında yapacağımız çok şey var.

Neler yapılacağını incelemelerimizde de tetkik etmiş oluyoruz. Biz, var olan kardeşliğimizin ve iş birliğimizin teknik ve kurumsal anlamda da desteklenmesi ve yeniden tesis edilmesi noktasında bir araya gelinmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu çalışmaları, bundan sonra da aynı yoğunlukta sürdüreceğiz."

- "EKONOMİK, TİCARİ, DİPLOMATİK İŞ BİRLİKLERİ SOSYAL ANLAMDA DESTEKLENMELİ"

Bakan Yanık, Azerbaycan ile yapılacak çocuk, aile, kadın, engelli bireyler gibi çeşitli alanlardaki iş birliklerinin diğer Türk Cumhuriyetleri ile de yapılabileceğini söyledi. Yanık, şunları kaydetti:

"Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak dünyanın neresinde bir vatandaşımız yaşıyorsa ya da Türkiye kökenli kim varsa, aileden sosyal hizmetlere kadar çeşitli başlıklarda çalışmaları yürütmeyi kendimize borç biliyoruz. Tarihi, kültürel, milli ve manevi bağlarımızın olduğu Azerbaycan ve Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinin tamamının, aynı coğrafyanın bir parçası ve çocukları olduğuna inanıyoruz. Dolayısıyla ekonomik, ticari, diplomatik iş birliklerinin sosyal anlamda desteklenmesi lazım. Bunu sosyal anlamda desteklediğimizde, milletlerimizin yaptığımız bu siyasal çalışmalara sahip çıkmasını sağladığımızda daha kalıcı hale getiririz. Aksi halde bunlar dönemsel kalabilir ve dönemsel akametlere uğrayabilir.

Azerbaycan ve Türkiye, ön Asya'da çok güçlü, gerçek ve sağlam iş birliği kurmuş iki ülke olarak, inşallah bundan sonraki süreçte diğer Türk Cumhuriyetlerini de davet ederek, birlikte ortak çalışmalara imza atmak istiyoruz. Bunu toplumlarımızın geleceği açısından ve milli kimlik oluşturmak için çok önemli ve çok gerekli görüyoruz."