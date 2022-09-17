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Politika

Bakan Yanık mantı üretimi yapan işletmede kadın çalışanlarla bir araya geldi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Tekirdağ'da mantı üretimi yapan işletmede kadın çalışanlarla sohbet etti.

AA17 Eylül 2022 Cumartesi 16:44 - Güncelleme:
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Bakan Yanık, Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" programının ardından, Bir Umut Hayvanları Koruma Derneği tarafından sahipsiz hayvanlar konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla açılan "Kalbim Pati Pati Atıyor" fotoğraf sergisini gezdi.

Yanık daha sonra, Süleymanpaşa ilçesinde faaliyet gösteren mantı fabrikasının üretim tesislerini ziyaret etti.

Fabrika yetkililerinden ürünler ve firma hakkında bilgi alan Yanık, burada çalışan kadınlarla da bir süre sohbet etti.

Yanık, tesislerdeki incelemelerin ardından kadınlarla yemek yedi.

Yanık'ın ziyaretine Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Çiğdem Koncagül ve İl Başkanı Mestan Özcan da katıldı.

  • Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık
  • Tekirdağ
  • Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

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