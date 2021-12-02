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Politika

Bakan Yanık: Sosyal hizmetlerimizi 'vaat' diye sunuyorlar

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 'DEVA Partisi Genel Başkanı'nı ve Genel Başkan Yardımcısı'nı bilgilendirecek kadroların noksanlığından olsa gerek, yürürlükteki sosyal hizmetlerimizi ve hizmet anlayışımızı vaat diye sunuyorlar' dedi.

DHA2 Aralık 2021 Perşembe 15:40 - Güncelleme: 2 Aralık 2021 Perşembe 15:40
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Twitter'daki hesabından, DEVA Partisi Sosyal Politikalar Başkanı Selma Aliye Kavaf'ın 'Sosyal yardımların hak temelli, hızlı, adaletli ve insanlık onurunu zedelemeyecek bir şekilde sunulmasını sağlayacağız' açıklaması ile ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Yanık, paylaşımında "DEVA Partisi Genel Başkanı'nı ve Genel Başkan Yardımcısı'nı bilgilendirecek kadroların noksanlığından olsa gerek, yürürlükteki sosyal hizmetlerimizi ve hizmet anlayışımızı vaat diye sunuyorlar. Bilmediğiniz yanıldığınıza yetmiyor. Yapılıyor bu hizmetler, araştırınız, öğreniniz" dedi.

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