Bakan Yanık, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda sarf ettiği şehit yakınları ve gaziler arasında ayrımcılık yapıldığı yönündeki ifadelerine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla cevap verdi.

ONLAR ÇARPITMAKTAN YILMIYORSA BİZ DE ANLATMAKTAN YILMIYORUZ

Yanık, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, günlük manipülasyon kotasını bugün şehit yakınlarımız ve gazilerimizle ilgili olarak doldurmuş. Grup toplantısında, şehit yakınlarımız ve gazilerimize ilişkin konuları, takip edenlerin zerre itibar etmeyecekleri ancak bilmeyenlerin manipüle olacağı şekliyle dile getirmiş. O iş öyle sayın Kılıçdaroğlu'nun anlattığı gibi değil. Onlar çarpıtmaktan yılmıyorsa biz de anlatmaktan yılmıyoruz. Bir daha anlatalım." paylaşımında bulundu.

Şehitlik ve gazilik statülerinin hayatını kaybeden veya yaralanan personelin mensubu oldukları kurum tarafından düzenlenen belgeler doğrultusunda belirlendiğini aktaran Yanık, SGK'nin yaptığı değerlendirme sonucu tüm şehitlerin ve gazilerin haklarının ilgili mevzuat kapsamında netleştiğini belirtti. Yanık, uygulamadaki farkların olayın vuku bulma şekline bağlı olarak değişiklik gösterdiğini bildirdi.

AK Parti hükûmetleri döneminde tüm şehitlerin yakınları ile gazilere istihdamdan eğitime kadar birçok başlıkta imkanlar sağlandığını, hakların genişletildiğini anlatan Yanık, bunun 2002-2022 kıyaslaması yapıldığında açıkça görüldüğünü belirtti.

"ŞEHİTLERİMİZİN VE GAZİLERİMİZİN UCUZ SİYASİ OYUNLARA ALET EDİLMELERİNE ASLA İZİN VERMEYİZ"

Bunun yanında sık sık manipüle edilmeye çalışılan, bugün de bunun bir örneğine tekrar şahit olunan Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfının yaptığı şartlı bağış ödemeleri bulunduğunu aktaran Yanık şunları kaydetti:

"Tüm şehit yakınlarımız ve gazilerimiz bilir ki Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfının yaptığı ödemeler sadece 15 Temmuz şehit yakınları ve gazilerine yapılan şartlı bağışların ödemeleridir. Şartlı bağışlar sadece bağışı yapan kişinin kriterleri doğrultusunda kullanılabilir. Sayın Kılıçdaroğlu bunu elbette bilmektedir ancak yine de 'ya tutarsa' ümidi içindedir. Tutmaz. Ülkesi uğruna canlarını ortaya koyan şehitlerimizin ve gazilerimizin böylesi ucuz siyasi oyunlara alet edilmelerine asla izin vermeyiz. Şehit yakınlarımıza, gazilerimize ve ailelerine yönelik hizmetlerimizi bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da büyük bir titizlikle sürdürmeye devam edeceğiz."