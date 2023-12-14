Bakan Yardımcısı Gürgen: Hep birlikte bu işi yapmak lazım

Gürgen, Hatay Valisi Mustafa Masatlı ile, Defne ilçesindeki bir restoranda basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Burada, 6 Şubat depremlerinden sonra rezerv alanı ilan edilen alanlar ve deprem konutları hakkında slayt eşliğinde bir sunum yapan Gürgen, soruları cevapladı.

Ardından açıklamalarda bulunan Gürgen, bilgilendirme toplantısında deprem nedeniyle evini kaybeden vatandaşın kendi parseli üzerinde tekrar konutunu nasıl alabileceğini ve projelerin nasıl yürütüldüğünü anlatmaya çalıştıklarını söyledi.

Kamuoyunda uzun zamandan beri bir dezenformasyonun olduğunu belirten Gürgen, şöyle devam etti:

"Bu konularda özellikle morali bozulmuş, bütün malını, mülkünü, sevdiklerini, annesini, babasını, çocuklarını kaybetmiş insanlara bugün farklı şekillerde 'arsalarınızı elinizden alıyorlar' şeklinde tezviratlar var. Hiç olmadık şeyler, zaten acıları olan bu insanları daha fazla üzmeyelim. Bununla ilgili olarak da biz, Sayın Valimiz bugün bir toplantı organize ettik. Biz hem proje alanlarımızı hem hak sahiplerine nerelerde nasıl konutlar yapacağımızı söyledik, hem rezerv alanların ne anlama geldiğini, vatandaşlarımız rezerv alandan nasıl konutlarını alacaklarını, ne zaman eski yuvalarına, eski yerlerinde kavuşacaklarını anlattık."

Vatandaşların en doğru bilgiyi yetkililerden alabileceğinin altını çizen Gürgen, bu konuda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yerelde de valiliğin, kaymakamların ve belediye başkanlarının doğru adres olduğunu vurguladı.

Doğru bilgiyle işleri doğru yürütmenin daha kolay olacağını aktaran Gürgen, "6 Şubat depreminde tarumar olmuş yerlerin ihyası için çalışmamız lazım. İnsanları tekrardan eski evlerine, iş yerlerine kavuşturmamız lazım ve bunu yaparken de hep birlikte güç olarak insanlara moral vererek bu işi yapmak lazım." diye konuştu.

- Hatay'daki enkazın yüzde 93,28'i kaldırıldı

"Hatay'da deprem dolayısıyla hayatını kaybedenlerin sayısı 24 bin 139'dur." diyen Vali Mustafa Masatlı da kentte yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Deprem sonrasında yapılması gereken ne varsa hepsinin yapıldığını ve yapılmaya devam ettiğini belirten Masatlı, "Bizim yıkık ve yıkılması gereken yani ağır hasarlı bina sayımız 80 bin 323 idi. Tabii bunların içerisinde ruhsatsız, kaçak olanları da eklediğimizde yaklaşık olarak 83 bin binayla karşı karşıyayız. Bununla ilgili de şu an itibarıyla mahkemelik dosyalar dahil yüzde 93,28 rakamına ulaşmış durumundayız, yani yüzde 6,5 gibi bir enkaz kaldırma oranımız kaldı. İnşallah onu da bu ay içerisinde tamamlayacağız." ifadelerini kullandı.

Masatlı, yıkılmış olan tescilli kültür varlıklarında da çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Şu an Hatay'da 177 konteyner kentin kurulduğunu, çadır kentin ise bulunmadığını ifade eden Masatlı, 4 bin 485 prefabrik iş yerinin de hizmete alındığını söyledi.

Masatlı, büyükşehir belediyesinin işi olmasına rağmen su konusuyla ilgili de çalışmalar yaptıklarını dile getirdi.

Kentte şu ana kadar 254 bin 35 hak sahipliği müracaatının gerçekleştiğini belirten Masatlı, bunun görülmüş en fazla hak sahipliği sayısı olduğunu kaydetti.