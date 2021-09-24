Bakan Yardımcısı Önal, Rus yetkili ile görüştü

AA 24 Eylül 2021 Cuma 21:55 - Güncelleme: 24 Eylül 2021 Cuma 21:55

Önal, Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurul Görüşmeleri için bulunduğu New York'ta Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Verşinin ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, görüşmede "Libya ve Suriye'de sahadaki gelişmeler ve siyasi süreç konusunda istişarede bulunulmuştur." ifadesi yer aldı.

Önal , Fransa Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler ve Güvenlik Direktörü Philippe Errera ile görüşmesinde ise Libya, Afganistan, Suriye ve Lübnan dahil bölgesel konularda görüş alışverişinde bulundu.

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffths ile de bir araya gelen Önal, Suriye ve Afganistan'daki insani durumu ve Türkiye ile BM'nin sahadaki iş birliğini görüştü.