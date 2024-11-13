Bakan Yardımcısı Şatıroğlu: Köklü bir enerji sektöründe dönüşüme geçmiş bulunmaktayız

Şatıroğlu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ve Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (Elder) koordinatörlüğünde, İTÜ ARI Teknokent işbirliğiyle düzenlenen "Enerjim Sensin Hızlandırma Programı"nda yaptığı konuşmada, girişimcilerin ürettikleri yenilikçi çözümlerle enerji değer zincirinde verimliliğin artırılmasından kesintili enerji kaynaklarının daha etkili kullanılmasına ve akıllı şebekelerde elektriklendirmenin yaygınlaştırılmasına kadar pek çok alanda sektöre yön verdiklerini vurguladı.

Bakanlık olarak, AR-GE alanında atılan her adımı ve yapılan her harcamayı, Türkiye'nin geleceğine yapılan yatırım ve değer katan pay olarak gördüklerini söyleyen Şatıroğlu, şunları kaydetti:

"Teknoloji perspektifinde, güneş ve rüzgar santralleri, elektrikli araçlar, şarj istasyonları ve son olarak enerji verimliliği ve depolama sistemleri gibi günümüzün teknolojilerine odaklanırken aynı zamanda yeşil hidrojen, karbon yakalama ve depolama gibi geleceğin üretim teknolojilerine yönelik AR-GE faaliyetlerinde de bulunmaktayız. Bununla birlikte, her vesileyle dile getirdiğimiz gibi, en değerli sermayemiz insan kaynağımızdır. İnsanımızın zekası ve girişimcilik ruhu, bizleri her defasında cesaretlendirirken birçok fırsatı da beraberinde getirmektedir. Bugün, enerji sektöründeki pek çok geliştirici, devletimizin sağladığı teşvikler, AR-GE destekleri ve vergi avantajlarıyla projelerini hayata geçirme imkanı bulmaktadır. Bu güç birliği ülkemizin enerji sektöründeki dönüşümünün hız kazanmasına ve dünya çapında rekabetçi oyuncu olmasına olanak tanıyacaktır."

Şatıroğlu, enerji sektörünün her zamankinden daha dinamik ve dönüştürücü bir süreçten geçtiğini belirterek, "Yenilenebilir enerji kaynaklarının artan payı, dijitalleşme, yapay zeka uygulamaları ve enerji depolama alanında çığır açacak fikirler ile cesur girişimcilik ruhunun bu sektörde aktif bir şekilde devreye girmesi mümkün olabilecektir." dedi.



- "10 YILDIR KÖKLÜ BİR ENERJİ SEKTÖRÜNDE DÖNÜŞÜME GEÇMİŞ BULUNMAKTAYIZ"

EPDK Başkan Yardımcısı Hacı Ali Ulutaş, etkinliğin, Türkiye'nin enerji alanındaki vizyonunu daha ileriye taşımak için önemli bir fırsat sunduğunu ifade etti.

Ulutaş, girişimcilik ekosistemine destek sunmak ve elektrik dağıtım sektörüyle girişimcileri buluşturmak amacıyla başlatılan bu programda bugüne kadar 600'ün üzerinde girişimciyle bir araya gelindiğini kaydetti.

Elektriğin kesintisiz, kaliteli, sürekli, çevreyle uyumlu ve en önemlisi de ekonomik şekilde tedarik edilmesinin temel amaç olduğunu vurgulayan Ulutaş, "Bunun için hepimiz çalışıyoruz.

Bu kapsamda yaklaşık 10 yıldır enerji sektöründe köklü bir dönüşüme geçmiş bulunmaktayız. Yenilenebilir enerji kaynaklarının üretimini ve tüketim sürecindeki payını artırmak için uğraşıyoruz. Tabii, bunları sağlamak için en önemli şeylerden biri, yenilenebilir bağlantı kapasitesini artırmak ve bunu yönetip ölçebilmektir. Bunu da teknolojiyle yapabiliyoruz. Teknoloji geliştirebilmek için de yenilikçi olmamız lazım. Bu noktada AR-GE faaliyetlerinin önemi artıyor. Bizim sektörümüz için özellikle dağıtım sektörü için AR-GE faaliyetinin ne kadar kritik olduğunu burada görebiliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- "DESTEKLENEN 182 GİRİŞİMCİ ŞU ANDA 1200 KİŞİLİK İSTİHDAM SAĞLIYOR"

Elder Yönetim Kurulu Başkanı Barış Erdeniz de enerji sektöründe uzun süredir gündemde olan konular arasında elektrifikasyon, yeşil dönüşüm ve karbon hedefleri, dijital dönüşüm ve akıllı şebekelerin öne çıktığını belirterek, "Bu küresel dönüşüm, 'Büyük Enerji Dönüşümü' olarak adlandırılıyor. Bu süreçte dönüşüme ayak uydurabilmek ve rekabet avantajını koruyabilmek için üretim teknolojileri, yenilenebilir enerji çözümleri, akıllı şebeke sistemleri ve dijital uygulamalarda yenilikleri hızla hayatımıza entegre etmemiz gerekiyor." diye konuştu.

Erdeniz, elektrik dağıtım sektörünün bu dönüşüm sürecinde stratejik bir sorumluluğa sahip olduğunu belirterek, bu bilinçle inovatif ve yenilikçi projelere yatırım yaparak gençlerin enerjisini yanlarına aldıklarını ifade etti.

"Enerjim Sensin" etkinliğinin bir marka haline gelmesinden ve 5'incisini hayata geçirmekten dolayı heyecan duyduklarını dile getiren Erdeniz, şunları kaydetti:

"Önceki dört program kapsamında toplam 600 başvuru alındı, bu başvurulardan 182'si desteklendi. Desteklenen 182 girişimci şu anda 1200 kişilik istihdam sağlıyor ve 34 girişimci yurt dışına açılma başarısı gösterdi. Bu girişimler, yılda 145 milyon dolar ciro yaparak şirket değerlerini 400 milyon dolar seviyesine çıkarmayı başardı. Bu veriler, ne kadar doğru bir iş yaptığımızı bizlere gösteriyor. Bu girişimcilik ekosistemini genişleterek sektöre daha fazla yenilikçi girişimin katılmasını sağlamayı hedefliyoruz. Bu yıl aldığımız 180 başvuru arasından seçilen 15 finalistin bugün sunumlarını dinleyeceğiz. Finalistler, 'Geleceği Şekillendirenler' ve 'Gelecek Vadedenler' olarak iki ayrı sahnede yer alacak. Gelecek Vadedenler sahnesinde ilk üç girişimcimize toplam 1,5 milyon lira ödül vereceğiz. Geleceği Şekillendirenler sahnesinde ise birinci olan girişime elektrik dağıtım sektörüne doğrudan katılma ve işbirliği imkanı sunacağız."