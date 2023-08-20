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Politika

Bakan Yerlikaya deprem bölgesinde gönüllü görev alacak AFAD personeliyle görüştü

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardındana gönüllülük esasıyla bölgeye gidecek AFAD görevlileriyle bir araya geldi.

AA20 Ağustos 2023 Pazar 19:52 - Güncelleme:
Bakan Yerlikaya deprem bölgesinde gönüllü görev alacak AFAD personeliyle görüştü
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Yerlikaya, sosyal medya hesabından, gönüllü AFAD personeliyle yaptığı toplantıya ilişkin fotoğraflara yer verdi.

Deprem bölgelerinde 6 ay boyunca görev yapacak 96 AFAD görevlisi ve yöneticileriyle bir araya geldiğini belirten Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

"Toplantıdaki arkadaşlarımızın her biri deprem bölgelerine gönüllü olarak gitmek isteyen arkadaşlar. Bakanınız olarak size teşekkür ediyorum. Sizlerin sayesinde oradaki hizmetlerimiz daha da hızlanacak daha da bereketlenecek. AFAD çalışanlarımıza görevlerinde başarılar diliyorum. Kardeşlik seferberliğiyle yaralarımızı birlikte saracağız."

  • İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya
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