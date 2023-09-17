Bakan Yerlikaya duyurdu: Kıskıvrak yakalandılar

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Büyükçekmece ve Üsküdar'da düzenlenen 2 ayrı operasyonda 4 zanlının yakalandığını belirtti.
Yakalananların tutuklandığını aktaran Yerlikaya, şunları kaydetti:
"Operasyonlar sonucunda 44 kilo skunk maddesi ele geçirildi. Operasyonu gerçekleştiren polislerimizi tebrik ediyorum. Zehir tacirlerine göz açtırmayacağız, her an enselerindeyiz. Zehir tacirlerine yönelik mücadelemiz kararlılıkla devam edecek."
İSTANBUL'DA GERÇEKLEŞEN NARKOTİK OPERASYONUNDA 4️⃣ ZEHİR TACİRİ TUTUKLANDI❗️#İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerimizce #Büyükçekmece ve #Üsküdar'da düzenlenen 2 ayrı operasyonda yakalanan 4 şahıs tutuklandı.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) September 17, 2023
Operasyonlar sonucunda 4️⃣4️⃣ kilo skunk maddesi...