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Politika

Bakan Yerlikaya duyurdu: Kıskıvrak yakalandılar

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da düzenlenen 2 ayrı narkotik operasyonunda gözaltına alınan 4 şüphelinin tutuklandığını bildirdi.

AA17 Eylül 2023 Pazar 20:18 - Güncelleme:
Bakan Yerlikaya duyurdu: Kıskıvrak yakalandılar
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Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Büyükçekmece ve Üsküdar'da düzenlenen 2 ayrı operasyonda 4 zanlının yakalandığını belirtti.

Yakalananların tutuklandığını aktaran Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Operasyonlar sonucunda 44 kilo skunk maddesi ele geçirildi. Operasyonu gerçekleştiren polislerimizi tebrik ediyorum. Zehir tacirlerine göz açtırmayacağız, her an enselerindeyiz. Zehir tacirlerine yönelik mücadelemiz kararlılıkla devam edecek."

  • İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya
  • Bakan Yerlikaya
  • narkotik operasyonu

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