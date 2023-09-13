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Politika

Bakan Yerlikaya: Son 90 günde 258 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Yerlikaya, son üç ayda 258 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 37'si bombalı 44 terör eyleminin önlendiğini bildirdi.

13 Eylül 2023 Çarşamba 10:33 - Güncelleme:
Bakan Yerlikaya: Son 90 günde 258 terörist etkisiz hale getirildi
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İçişleri Bakanı Yerlikaya, "Terör, Uyuşturucuyla Mücadele, Siber Suçlar, Organize Suçlar ve Kaçakçılık, Asayiş, AFAD ile Göçmen Kaçakçılığı" gündem maddelerini içeren ve son 90 günlük verilere ilişkin basın açıklaması yaptı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın açıklamalarından bazı satırbaşları:

Son 90 günde terör örgütlerine yönelik İHA'larımız, SİHA'larımız 15 bin 40 saat uçuş gerçekleştirdiler. Toplam 43 bin 90 operasyon düzenledik. Bu operasyonlarda 40' teslim, 27'si ölü, 258 terörist etkisiz hale getirildi. Bu süreçte, 37'si bombalı saldırı olmak üzere 44 eylem önlendi.

EVLAT NÖBETİ

Teröre katılım sayıları yok denecek kadar azalırken Diyarbakır annelerinin feryatları 5. yılına girdi. PKK'dan kaçarak devlete sığınan ve evlat nöbeti bekleyen ailelerine kavuşanların sayısı 46'ya yükseldi.

Zehir tacirlerine göz açıtırılmadı. Son 90 günde 53 bin 929 uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Gözaltına alınan 65 bin 13 şüpheliden 5 bin 966'sı tutuklandı.

SİBER SUÇLAR

Terörle iltisaklı 56 binden fazla sosyal medya hesabına ilişkin işlem yapılarak, gözaltına alınan 424 şüpheliden 25'i tutuklandı.

Mafyavari örgütlere göz açtırmayacağız. Son 90 günde organize suç örgütlerine düzenlenen yüzlerce operasyonda yakalanan bin 767 şüpheliden 430'u tutuklandı.

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