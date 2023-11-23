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Politika

Bakan Yerlikaya'dan Brüksel'de yoğun diplomasi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun içişlerinden sorumlu üyesi Ylva Johansson ve genişlemeden sorumlu üyesi Oliver Varhelyi ile görüştü.

AA23 Kasım 2023 Perşembe 17:03 - Güncelleme:
Bakan Yerlikaya'dan Brüksel'de yoğun diplomasi
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Bakan Yerlikaya başkanlığındaki heyet, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen göç ve güvenlik konulu Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Diyalog Toplantısı'na katıldı.

Toplantıda AB heyetine başkanlık eden Johansson, sosyal medyadaki açıklamasında, Bakan Yerlikaya'yı ağırlamaktan onur duyduğunu belirtti.

Yerlikaya, Brüksel'de ayrıca AB Komisyonunun komşuluk ve genişlemeden sorumlu üyesi Varhelyi ile bir araya geldi.

Varhelyi de görüşme hakkında sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, ortak güvenlik ve istikrar için düzensiz göç ile kaçakçılığın engellenmesine yönelik ortak çalışmaya duyulan ihtiyacın ele alındığını bildirdi.

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